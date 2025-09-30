نجات ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی با غربالگری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم افتتاح نخستین کلینیک مشاوره ویژه ناشنوایان گفت: روز جهانی ناشنوایان امسال در اصفهان برگزار و همزمان بارکدخوان دیجیتال ویژه ناشنوایان افتتاح شد. در این طرح، بارکدهای دیجیتال کنار بناهای تاریخی نصب میشود تا بازدیدکنندگان ناشنوا با اسکن آن، ویدیوی معرفی اثر تاریخی را به زبان اشاره ایرانی مشاهده کنند.
وی افزود: ناشنوایی یکی از شایعترین اختلالات دوران نوزادی است که شیوعی دو برابر سایر اختلالات دارد. به همین دلیل، سازمان بهزیستی مسئول غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام است. تاکنون ۱۸ میلیون نفر غربالگری شنوایی شدند، در یکماهگی غربالگری، در سهماهگی تشخیص و در کمتر از ششماهگی مداخله انجام میشود. این اقدامات سبب شد ۹۵ درصد موالید کشور تحت پوشش قرار گیرند و از ناشنوایی ۵۰ هزار نفر پیشگیری شود.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه به سایر اقدامات اشاره کرد: انجام ۶۲ میلیون غربالگری چشم و پیشگیری از نابینایی ۵۵۰ هزار نفر؛ کاهش نرخ تنبلی چشم در ایران به ۱.۵ درصد در مقایسه با ۴ درصد جهانی؛ بررسی ۲۵ هزار نوزاد در فرآیند غربالگری شنوایی در سال گذشته؛ ایجاد ۷ هزار شغل برای ناشنوایان در سال گذشته؛ طراحی ۱۶ پودمان شایستگی شغلی با همکاری سازمان فنی و حرفهای؛ تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای تأمین ۹۶ هزار وسیله توانبخشی و کاشت حلزون؛ بهرهمندی ۵۳۰۰ ناشنوا از فعالیتهای هنری در قالب ۳۸ گروه؛ ادو مجموعه جدید در تهران شامل خانه هنر افراد دارای معلولیت و پردیس توانمندسازی کودکان که در آینده افتتاح خواهد شد و تأمین مسکن برای ۱۵۰۰ ناشنوا در سال گذشته.
وی ادامه داد: ۲۴۱ هزار ناشنوا از میان یکمیلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت حمایت بهزیستی هستند همچنین ۶۰۰ مترجم زبان اشاره در سال گذشته تربیت شدند و هدفگذاری تربیت هزار مترجم در سال جاری را داریم، سال گذشته ۹ هزار اعزام مترجم زبان اشاره را داریم.
تأکید بر ضرورت گسترش روانشناسی ناشنوایان
حسینی گفت: تفاوت اصلی فرد ناشنوا با فرد عادی در زبان ارتباطی اوست. جامعه دوستدار انسان باید زبان اشاره را بیاموزد تا بتوانیم از ظرفیتهای این قشر استفاده کنیم. هماکنون ۳۰۰ نخبه ناشنوا در پایگاه اطلاعاتی بهزیستی ثبت شدهاند. همانطور که روانشناسی سالمندان را توسعه دادیم و امسال سههزار روانشناس ویژه سالمندان تربیت میکنیم، لازم است روانشناسی ناشنوایان نیز گسترش یابد. نخستین اصل روانشناسی پذیرش است و برای ارتباط مؤثر با ناشنوایان باید روانشناسان زبان اشاره بدانند.
وی تأکید کرد: بهزیستی توسعه خدمات روانشناسی ویژه ناشنوایان را در مسیر حرکت به سوی جامعه دوستدار انسان دنبال خواهد کرد.
ضرورت مشاوره برای ناشنوایان
همچنین محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: یکی از وظایف حاکمیت، دسترسپذیر کردن خدمات است و در حوزه سلامت روان، مشاوره برای ناشنوایان اهمیت ویژه دارد که این امر نیازمند بهرهگیری از زبان اشاره است.
وی با اشاره به همکاری مجموعه خیریه رامونا در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت علیبابا افزود: این مجموعه که در حوزه تسهیل فرزندخواندگی بهویژه برای فرزندان ناشنوا و کمشنوا فعالیت میکند، فضایی را برای کلینیک یاران فراهم کرده تا از امروز نخستین مرکز تخصصی برای ارائه خدمات رایگان به ناشنوایان آغاز به کار کند. البته برای مراجعانی که توان مالی دارند، امکان پرداخت هزینه نیز وجود خواهد داشت. همچنین تربیت روانشناسان آشنا به زبان اشاره در دستور کار قرار دارد.
فاطمه اشرفی مدیرعامل گروه رامونا نیز گفت: به دنبال راهی بودیم تا بهترین نوع خدمات را در کنار بهزیستی ارائه دهیم. امروز بهعنوان یک استارتاپ چابک در هماهنگی کامل با بهزیستی فعالیت میکنیم. خانوادههای ناشنوا نیازمند خدمات کلینیکی خارج از مراکز خاص بهزیستی هستند و باید تمام مراکز مشاوره بتوانند به ناشنوایان خدمات ارائه دهند، بنابراین ما در نخستین گام تلاش کردیم تا همه مشاوران کلینیک زبان اشاره بیاموزند و به مرور، سایر کلینیکها نیز بخشهای ویژه ناشنوایان را ایجاد کنند.
مهدویان؛ روانشناس و مترجم زبان اشاره نیز در این مراسم با اشاره به سابقه ۳۵ سال فعالیت در حوزه ناشنوایان اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که مراجعان ناشنوا در اتاق درمان بتوانند بهراحتی صحبت کنند. امیدوارم بتوانیم روانشناسانی تربیت کنیم که زبان اشاره را بهخوبی بلد باشند و با کودکان و بزرگسالان ناشنوا ارتباط مؤثر برقرار کنند.
همچنین رضا محمودی نایبرئیس انجمن ملی ناشنوایان تأکید کرد: مشکلات افراد ناشنوا دو برابر افراد شنواست، زیرا ارتباطگیری برای آنان دشوارتر است. ضروری است در دانشگاهها چند واحد زبان اشاره برای مشاوران و مددکاران بهصورت اجباری تدریس شود تا در آینده بتوانند ارتباط مؤثرتری با ناشنوایان برقرار کنند.
