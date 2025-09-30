استقبال شتابزده رئیس جمهور لبنان از طرح آتش بس ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه استقبال کرد.

عون همچنین از آنچه که «تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به رنج غیرنظامیان و بی‌گناهان در نوار غزه و جلوگیری از خونریزی و همکاری مشترک برای ایجاد خاورمیانه‌ای باثبات و شکوفا، بر اساس اصول عدالت انسانی و کرامت بشری» نامگذاری کرده بود، تمجید کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری به اینکه این طرح در اسرع وقت مورد موافقت طرف‌های مرتبط قرار گیرد، از آنچه که «رویکرد واقع‌بینانه در رسیدگی به مسائل اختلافی و مشکل‌ساز » در این پرونده نامیده بود، استقبال کرد.

استقبال شتابزده برخی رژیم‌های عربی از طرح ترامپ در حالی مطرح شده که این طرح دستاوردهای حداقلی برای مردم غزه را لحاظ نکرده و تنها به وعده‌هایی فریبنده و بدون ضمانت اجرایی در خصوص بازسازی غزه و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه بسنده کرده است.

رئیس جمهور لبنان فراموش کرده که دونالد ترامپ به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته نظارت بر آتش بس در لبنان هرگز به وظایف خود در خصوص توقف تبادل آتش در لبنان عمل نکرده و مانع از استمرار تجاوز های مکرر صهیونیست‌ها به آتش بس نشده و بر خلاف تضمین های خود هیچ مشکلی در ادامه اشغالگری این رژیم در نقاط راهبردی لبنان نمی بیند.

طرح ترامپ غیر از تضمین‌ها و ضرب الاجل‌های مربوط به آزادی اسرای صهیونیست و خلع سلاح مقاومت و نابودی تونل های آنها، هیچ راهکار مشخص و برنامه زمانی واضحی برای بازسازی غزه و آزادی اسرای فلسطینی و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه را ارائه نکرده است.