عضو دفتر سیاسی حماس: مقاومت در برابر اشغالگران حق مشروع ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، حسام بدران عضو دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد: جنگ در غزه باید به صورت کامل و مشخص متوقف شده و نظامیان صهیونیست از این منطقه عقب نشینی کنند.

وی افزود: ما از تمام ایده ها و طرح ها بدون عقب نشینی از مواضع ثابت خود استقبال می کنیم. مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست حق مشروع ما بر اساس قوانین بین المللی است.

پیشتر زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که طرح اعلام شده در کنفرانس خبری مشترک ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید یک توافق آمریکایی صهیونیستی و بیانگر موضع تل آویو و همچنین نسخه ای برای تداوم تجاوزات علیه ملت فلسطین به شمار می رود.

وی اضافه کرد: اسرائیل تلاش دارد از طریق آمریکا هر آن چیزی را که نتوانسته در جریان جنگ افروزی علیه غزه محقق کند تحمیل کند. این طرح دستور العملی برای به انفجار کشیدن منطقه است.

نتانیاهو شب گذشته در کاخ سفید گفت که طرح ترامپ شامل خلع سلاح کامل حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست است و اداره غزه بدون حضور حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین انجام خواهد شد.

وی گفت: اداره غزه با یک سازمان بین‌المللی، به‌طور دائمی جنگ در این منطقه را پایان خواهد داد.