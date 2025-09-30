  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

کرملین: روسیه در طرح ترامپ درباره غزه شرکت نمی‌کند

کرملین: روسیه در طرح ترامپ درباره غزه شرکت نمی‌کند

سخنگوی کرملین ضمن اشاره به آمادگی روسیه در خصوص تلاش برای حل و فصل اوضاع در خاورمیانه، تأکید کرد که مسکو در طرح رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ غزه شرکت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، سخنگوی کرملین اعلام کرد که «روسیه در طرح ترامپ برای پایان دادن به درگیری در نوار غزه شرکت نمی‌کند و مسکو هیچ سیگنالی در این خصوص از سوی آمریکا دریافت نکرده است».

«دیمتری پسکوف» در نشست خبری تأکید کرد که «روسیه با همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه در تماس است و آمادگی دارد تا برای حل و فصل اوضاع در منطقه تلاش کند».

وی در عین حال گفت که «کرملین امیدوار است طرح صلح ترامپ برای غزه اجرایی شود و صلح در خاورمیانه حاکم گردد».

طرح ترامپ درباره نوار غزه در حالی مطرح شده که این طرح دستاوردهای حداقلی برای مردم غزه را لحاظ نکرده و تنها به وعده‌هایی فریبنده و بدون ضمانت اجرایی در خصوص بازسازی غزه و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه بسنده کرده است.

طرح ترامپ غیر از تضمین‌ها و ضرب الاجل‌های مربوط به آزادی اسرای صهیونیست و خلع سلاح مقاومت و نابودی تونل های آنها، هیچ راهکار مشخص و برنامه زمانی واضحی برای بازسازی غزه و آزادی اسرای فلسطینی و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه را ارائه نکرده است.

کد خبر 6607064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها