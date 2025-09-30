به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، سخنگوی کرملین اعلام کرد که «روسیه در طرح ترامپ برای پایان دادن به درگیری در نوار غزه شرکت نمیکند و مسکو هیچ سیگنالی در این خصوص از سوی آمریکا دریافت نکرده است».
«دیمتری پسکوف» در نشست خبری تأکید کرد که «روسیه با همه طرفهای درگیر در خاورمیانه در تماس است و آمادگی دارد تا برای حل و فصل اوضاع در منطقه تلاش کند».
وی در عین حال گفت که «کرملین امیدوار است طرح صلح ترامپ برای غزه اجرایی شود و صلح در خاورمیانه حاکم گردد».
طرح ترامپ درباره نوار غزه در حالی مطرح شده که این طرح دستاوردهای حداقلی برای مردم غزه را لحاظ نکرده و تنها به وعدههایی فریبنده و بدون ضمانت اجرایی در خصوص بازسازی غزه و ورود کمکهای انسانی به این منطقه بسنده کرده است.
طرح ترامپ غیر از تضمینها و ضرب الاجلهای مربوط به آزادی اسرای صهیونیست و خلع سلاح مقاومت و نابودی تونل های آنها، هیچ راهکار مشخص و برنامه زمانی واضحی برای بازسازی غزه و آزادی اسرای فلسطینی و ورود کمکهای انسانی به این منطقه را ارائه نکرده است.
