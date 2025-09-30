کتاب مصور «مزرعه نخود» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عرب‌زاده گفت: این اثر که توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشر شده است، با محوریت امید، پایداری و اهمیت خانواده و پیوند با زیست‌بوم مردم استان بوشهر برای مخاطبان کودک و نوجوان را هدف قرار داده است.

عرب‌زاده اظهار کرد: امروز مفتخریم که یکی از جدیدترین آثار انتشارات قلمداران جنوب را به شما معرفی کنیم؛ کتابی که با زبان ساده و تصاویر رنگین، مفاهیم عمیق امید، تلاش و اهمیت خانواده را به مخاطب کودک و نوجوان منتقل می کند.

این مدرس خاطرنشان کرد: کتاب «مزرعه نخود» کهبا تصویرگری ضحا خانی زاده، مترجم ویدا فرودین، امور گرافیک و صفحه آرایی سپیده شیرکو، در ۱۶ صفحه تمام رنگی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی گفت: این اثر دو زبانه (فارسی و انگلیسی) نگاشته شده تا علاوه بر انتقال پیام به کودکان ایرانی، گامی در جهت آشنایی کودکان جهان با ادبیات بومی ایران برداشته شود.

عرب زاده درباره موضوع داستان «مزرعه نخود» بیان کرد: داستان سامان، پسری کنجکاو و پر دغدغه را روایت می‌کند که در یک روستای کوچک زندگی می‌کند، مزرعه خانواده سامان سال‌هاست که بارور نمی‌شود و این وضعیت، پدرش را مجبور به کار در مزارع همسایگان کرده است، سامان که شاهد غم و اندوه پدرش است، با دانه‌های نخود آشنا می شود.

عرب‌زاده در ادامه به پیام‌های کلیدی مزرعه نخود اشاره کرد: امید و پایداری: آموزش اینکه هرگز نباید از تلاش دست کشید و در مواجهه با مشکلات، باید راه‌های جدید را آزمود.

نوآوری و تغییر: تأکید بر اینکه گاهی راه‌حل در تغییر عادت‌ها و امتحان کردن چیزی است که تاکنون به آن فکر نشده است.

اهمیت خانواده: نشان دادن نقش پدر و مادر سامان در حمایت از امید تازهٔ او و اهمیت تشویق و همدلی در محیط خانواده.

مسعود عرب زاده با اشاره به پیوند با زیست‌بوم مردم استان بوشهر یادآور شد: انتخاب «نخود» به عنوان محور اصلی داستان، پیوند زدن یک مفهوم عمیق با عناصر بومی و دوست‌داشتنی استان بوشهر نشان می‌دهد.

وی افزود: نخود به دلیل ارزش غذایی بالا و جایگاه پررنگ در فرهنگ غذایی بوشهری‌ها، از محبوبیت خاصی برخوردار است.

نویسنده بوشهری یادآور شد: این کتاب با این رویکرد، نه تنها یک داستان آموزنده است، بلکه یادآور اهمیت ذائقه های مردم و نقش آن‌ها در زندگی روزمره و فرهنگ مردم استان بوشهر است؛ نمادی از امید که با نگاهی نو به داشته‌های محلی، در دل زمین و زندگی کاشته می‌شود.

در پایان، عرب‌زاده از توجه خبرنگاران به آثار و نشر کتاب های کودک و نوجوان توسط نویسندگان بومی سپاسگزاری کرد.

از آثار منتشرشده عرب‌زاده می‌توان به «کندوکاو؛ آسیب‌شناسی هنر در استان بوشهر»، «لحظه‌نگاری یک روزنامه‌نگار»، «گزارش سفرنویسان از بندر خارجی از شهر بوشهر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم»،مجموعه شعر «عاطفه آنجا بود»، «تولد نوشته‌ها»، «آیینه تمام‌نمای استان بوشهر»، «قهرمان قصه‌ی مادربزرگ»، «کلمات آسمانی‌اند؛ مضامین قرآنی در شعر شاعران استان بوشهر»، «خانه زیر آب و جوجه لاک‌پشت‌ها»، «فوتبالیست‌ها و خورشیدگویان» و «باغ دایی محمد» اشاره کرد.

وی همچنین چندین اثر دیگر از جمله «اردوی به‌یادماندنی»، «مرغ و خروس های فوتبالیست»، «دریانورد کوچک»، «فلکه میگو» و «مسجد فیل» را در دست چاپ دارد.