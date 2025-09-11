کتاب «چهارده سبد عشق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چهارده سبد عشق» فراتر از یک داستان ساده، به مثابه گنجینهای از پیامهای عمیق اخلاقی و زیستمحیطی است که در قالب روایتی دلنشین از نخلستانهای پربرکت جنوب کشور، به قلم مسعود عرب زاده و به همت انتشارات قلمداران جنوب منتشر شده است.
هدف اصلی این اثر، ترویج فرهنگ همدلی و قدردانی، نه تنها در روابط انسانی، بلکه در پیوند عمیق انسان با طبیعت است.
این داستان، با محوریت شخصیتهایی چون «بلبل خرمایی» و یک «کشاورز نیکاندیش»، تلاش میکند تا ارزش همکاری متقابل و همزیستی مسالمتآمیز را به شکلی ملموس و تأثیرگذار به تصویر بکشد.
بلبل خرمایی به عنوان نمادی از موجودات طبیعت، بدون تجاوز به حریم مالکیت، با آوازی دلنشین خبر از رسیدن محصول میدهد و کشاورز نیز در مقابل، با قدردانی متقابل، پاداش این همکاری را با دانه خرمایی شیرین میدهد، این تعامل، درسی است از مسئولیتپذیری و احترام به قواعد طبیعت.
«چهارده سبد عشق» مخاطبان خود را به تأمل در چگونگی تعامل سازنده با محیط زیست دعوت میکند؛ جایی که هر کنش مثبت، بازتابی زیبا و پاداشی دلگرمکننده به همراه دارد.
کتاب میکوشد تا با زبانی ساده و روایتی جذاب، اهمیت توجه به جزئیات، مهربانی، و پرورش روحیهی قدرشناسی را در دل خوانندگان، به ویژه کودکان و نوجوانان، بنشاند. این اثر، بیش از آنکه صرفاً سرگرمکننده باشد، پلی است برای درک بهتر جایگاه ما در اکوسیستم و مسئولیتمان در قبال آن، با تاکید بر اینکه عشق و احترام میتواند چهارده سبد از زندگی ما را با شیرینی تر کند.
ویراستار فاطمه دشتی، صفحه آرایی این کتاب سپیده شیرکو و به قیمت ۸۵ هزار تومان در ۵۰۰ نسخه منتشر شده است.
از آثار منتشرشده عربزاده میتوان به «کندوکاو؛ آسیبشناسی هنر در استان بوشهر»، «لحظهنگاری یک روزنامهنگار»، «گزارش سفرنویسان از بندر خارجی از شهر بوشهر از دوران باستان تا اوایل قرن بیستم»، مجموعه شعر «عاطفه آنجا بود»، «تولد نوشتهها»، «آیینه تمامنمای استان بوشهر»، «قهرمان قصهی مادربزرگ»، «کلمات آسمانیاند؛ مضامین قرآنی در شعر شاعران استان بوشهر»، «خانه زیر آب و جوجه لاکپشتها»، «فوتبالیستها و خورشیدگویان» و «باغ دایی محمد» اشاره کرد.
وی همچنین چندین اثر دیگر از جمله «اردوی بهیادماندنی»، «مرغ و خروسهای فوتبالیست»، «دریانورد کوچک»، «فلکه میگو» و «مسجد فیل» را در دست چاپ دارد.
