کتاب «اردوی به یاد ماندنی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عربزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اثر که جلد چهارم پروژه «شهدای شاخص استان بوشهر» است، توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشر شده و به نوجوانان نگاهی عمیق به فرهنگ ایثار و فداکاری از دریچه داستان‌نویسی ارائه می‌دهد.

نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان افزود: این کتاب ۱۶ صفحه‌ای به زندگی شهید ابوتراب عاشوری، یکی از شهدای انقلاب اسلامی، پرداخته است.

وی گفت: روایت داستان اردویی دانش‌آموزی که هدف آن یادآوری و معرفی شخصیت شهید ابوتراب عاشوری است، به همراه ثبت تصاویر و تجربیات دانش‌آموزان، از نقاط قوت این اثر به شمار می‌آید.

عرب‌زاده در سخنان خود اشاره کرد که این کتاب به یکی از مؤثرترین برنامه‌های آموزشی در مدارس، یعنی «کلید واژه اردو» اختصاص یافته است که از برنامه‌های ویژه تربیتی آموزشی مدارس است.

تصویرگری این کتاب بر عهده صدیقه تنگکی بوده و ویراستاری آن را ستیلا فقیه و سمیه حبیبی انجام داده‌اند.

امور گرافیک و صفحه‌آرایی نیز به سپیده شیرکو سپرده شده و این کتاب با تیراژ ۵۰۰ جلد منتشر شده است.

مسعود عرب‌زاده، از اعضای هیئت رئیسه انجمن اهل قلم استان بوشهر، تا کنون بیش از ۱۸ اثر در زمینه ادبیات کودک و نوجوان منتشر کرده است و با فعالیت‌های مستمر خود در ترویج فرهنگ قصه‌گویی، گام‌های مهمی در ارتقای ادبیات کودک و نوجوان استان بوشهر برداشته است.

از جمله آثار دیگر وی در مجموعه کودک و نوجوان «هم محله‌ی دریا» می‌توان به «فوتبالیست‌ها و خورشید گویان» شهید محمدحسن ابراهیمی، و «باغ دایی محمد» شهید صادق گنجی، روزنامه دریایی شهید نادر مهدوی اشاره کرد.