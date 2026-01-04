به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عرب زاده نویسنده و مدرس، در توضیح چگونگی خلق این کتاب عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از قصه واقعیت داشت و در ۱۳ سالگی مشاهده کردم که مرغ و خروسها دارند فوتبال بازی میکنند؛ همین مشاهده، خلق یک قصه شد.
مسعود عربزاده، افزود: سریهای بعدی، از جمله سفر مرغ و خروسها به فینال جام جهانی، آماده و مراحل تصویرگری میباشد. تخیل نویسنده در تبدیل مشاهدهای ساده به دنیای داستانی گسترده، ویژگی برجسته این اثر است. خلاقیت کاراکتر یوسف در داستان –با الهام از فوتبال ساحلی منجر به اقدامات مهمی میشود و نگاهی جهانبینانه را در مخاطب کودک پرورش میدهد.
عربزاده جهانی پویا و پر از احتمالات برای کودکان میسازد و کتاب را شایسته تبدیل به انیمیشن میداند.
این اثر با تکیه بر خاطرهای منحصربهفرد از دوران کودکی نویسنده، شور و هیجان فوتبال را به دنیای حیوانات آورده و نویدبخش مجموعهای داستانی شاد و پرانرژی است.
این اثر بهویژه برای بوشهریها جذاب است؛ منطقهای که شور فوتبال و علاقه به مرغ و خروس در آن پررنگ است.
کتاب مرغ و خروسهای فوتبالیست به قلم مسعود عرب زاده با تصویرگری ستایش بارگاهی و امور گرافیک و صفحه آرا سپیده شیرکو، ویراستار، نازنین شعبانی نژاد با قیمت ۷۵ هزار تومان توسط انتشارات قلمداران جنوب منتشر شده است.
گفتنی است از آثار پیشین این نویسنده میتوان به کتابهایی چون کندوکاو؛ آسیبشناسی هنر در استان بوشهر»، «لحظهنگاری یک روزنامهنگار»، «قهرمان قصهی مادربزرگ»، «خانه زیر آب و جوجه لاکپشتها»، «فوتبالیستها و خورشیدگویان» و «باغ دایی محمد» «اردوی بهیادماندنی» … اشاره کرد.
مسعود عرب زاده متولد ۱۳۶۳ بندر بوشهر و کارشناس ارشد علوم تربیتی برنامهریزی آموزشی و عضو هیئت رئیسه انجمن اهل قلم استان بوشهر است.
