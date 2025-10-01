به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس رفسنجان با تحمل سه شکست و تنها دو تساوی از ۵ هفته ابتدایی رقابت های فصل جاری لیگ برتر با ۲ امتیاز قعرنشین جدول است تا این تیم پرحاشیه مزد تصمیمات دیرهنگام و انتخاب عجیب فنی خود را خیلی زود بگیرد!

مس رفسنجان تنها در فاصله ۱۰ روز مانده به شروع لیگ برتر سرمربی خود را معرفی کرد تا رسول خطیبی پس از مدتی دوری از نیمکت فنی تیم های لیگ برتری به دلیل مدیرعاملی در باشگاه های مختلف، بار دیگر وارد جرگه مربیان شود.

لیست بلندبالای مازادهای مس با وجود داشتن قرارداد با این باشگاه و جذب بازیکنان همیشه همراه این سرمربی جزو انتقادهایی بود که خیلی زود سراغ سرمربی مسی ها آمد اما او روی تصمیم فنی خود اصرار کرد تا تیمی نسبتا متفاوت در فصل بیست و پنجم، پیراهن مس رفسنجان را بر تن کنند.

نارنجی پوشان در کمال شگفتی توانستند مقابل تراکتور تن به تساوی دهند تا همه را امیدوار کنند اما باخت مقابل ذوب آهن که در حال حاضر رتبه چهاردهم و تساوی برابر شمس آذر، تیم پانزدهم جدول باعث شد تا هواداران بومی مس نسبت به عملکرد کادرفنی اعتراض داشته باشند.

با این حال مس در هفته پنجم هم مقابل استقلال خوزستان با دو گل شکست خورد تا کاسه صبر مسی ها لبریز شده و برای خطیبی هشدار خطر صادر کنند.

در صورتیکه مس در بازی با پیکان تهران در هفته ششم بار دیگر طعم شکست را بچشد خطیبی به احتمال فراوان اخراج خواهد شد تا دستیار او به طور موقت هدایت مسی ها را بر عهده بگیرد.

باید دید آیا خطیبی می تواند در مس رفسنجان بماند یا مثل کارنامه های دیگر، حضوریس کوتاه و موقت در جایگاه سرمربی خواهد داشت.