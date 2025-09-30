  1. ورزش
رد شکایت باشگاه پرسپولیس از مربی پرحاشیه؛ رای ورزشگاه جنجالی صادر شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه پرسپولیس علیه مربی چادرملو اردکان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی درباره تازه ترین پرونده های مطروحه اعلام رای کرد که به شرح زیر است:

* باشگاه فولاد خوزستان به دلیل پرتاب بطری از سوی تماشاگران منتسب و نقض اصول ورود تماشاگران بدون بلیت ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* باشگاه مس رفسنجان به دلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق تاخیر در ورود به زمین مسابقه ۲۰ میلیون تومان قابل اجرا و قطعی.

* در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس علیسه حنیف عمران زاده مربی چادرملو دایر بر تحریک تماشاگران و رفتار خلاف روح جوانمردی از سوی بازیکنان، با تفحص در اوراق پرونده و ملاحظه فیلم مربوط به بازی دو تیم، تخلفی احراز نگرید. در نتیجه به استناد مواد ۹۵ و ۱۰۲ مقررات انضباطی، رای برائت صادر می گردد.

* باشگاه آلومینیوم اراک: نقض اصولی کلی از طریق تاخیر در ورود به زمین مسابقه ۲۰ میلیون تومان قابل اجرا و قطعی

* در خصوص تخلف انتسابی دیگر در خصوص حنیف عمران زاده به دلیل نشر اکاذیب در جریان بازی پیکان و چادرملو با توجه به محتویات مندرج در پرونده، مبلغ ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی.

* محمدرضا حدادی فر مربی باشگاه ذوب آهن به دلیل رفتار غیرورزرشی یک جلسه محرومیت تعلیقی.

* باشگاه فجر سپاسی: نقض اصول کلی به دلیل ورود تماشاگران بیش از ظرفیت مقرر و عدم رفع نواقص ورزشگاه از جمله گواهی ایمنی استادیوم و استفاده از شیپور توسط تماشاگران منتسب ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی + دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی خانگی که یک جلسه آن تا پایان فصل تعلیق می گردد. جریمه نقدی غیر قابل اجرا و تمام موارد قابل تجدیدنظر است.

