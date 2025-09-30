رد شکایت باشگاه پرسپولیس از مربی پرحاشیه؛ رای ورزشگاه جنجالی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید کمیته انضباطی درباره تازه ترین پرونده های مطروحه اعلام رای کرد که به شرح زیر است:

* باشگاه فولاد خوزستان به دلیل پرتاب بطری از سوی تماشاگران منتسب و نقض اصول ورود تماشاگران بدون بلیت ۷۰ میلیون تومان جریمه نقدی قابل اجرا و قطعی.

* باشگاه مس رفسنجان به دلیل نقض اصول کلی رفتار از طریق تاخیر در ورود به زمین مسابقه ۲۰ میلیون تومان قابل اجرا و قطعی.

* در خصوص شکایت باشگاه پرسپولیس علیسه حنیف عمران زاده مربی چادرملو دایر بر تحریک تماشاگران و رفتار خلاف روح جوانمردی از سوی بازیکنان، با تفحص در اوراق پرونده و ملاحظه فیلم مربوط به بازی دو تیم، تخلفی احراز نگرید. در نتیجه به استناد مواد ۹۵ و ۱۰۲ مقررات انضباطی، رای برائت صادر می گردد.

* باشگاه آلومینیوم اراک: نقض اصولی کلی از طریق تاخیر در ورود به زمین مسابقه ۲۰ میلیون تومان قابل اجرا و قطعی

* در خصوص تخلف انتسابی دیگر در خصوص حنیف عمران زاده به دلیل نشر اکاذیب در جریان بازی پیکان و چادرملو با توجه به محتویات مندرج در پرونده، مبلغ ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی.

* محمدرضا حدادی فر مربی باشگاه ذوب آهن به دلیل رفتار غیرورزرشی یک جلسه محرومیت تعلیقی.

* باشگاه فجر سپاسی: نقض اصول کلی به دلیل ورود تماشاگران بیش از ظرفیت مقرر و عدم رفع نواقص ورزشگاه از جمله گواهی ایمنی استادیوم و استفاده از شیپور توسط تماشاگران منتسب ۱۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی + دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی خانگی که یک جلسه آن تا پایان فصل تعلیق می گردد. جریمه نقدی غیر قابل اجرا و تمام موارد قابل تجدیدنظر است.