  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۷

ترکیب استقلال مقابل المحرق اعلام شد؛ دروازه بان دوباره تغییر کرد

ترکیب استقلال مقابل المحرق اعلام شد؛ دروازه بان دوباره تغییر کرد

ترکیب تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اعلام شد. براساس تصمیم کادر فنی دروازه‌بان باتجربه و مشهور آبی‌پوشان برای این دیدار روی نیمکت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه چهارشنبه ۹ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت حسین ابویحیی از لبنان رو در روی هم قرار می گیرند.

شاگردان ساپینتو در شرایطی به مصاف المحرق می روند که در نخستین دیدار خود برابر الوصل امارات تن به شکست سنگین ۷ بر یک دادند.

ترکیب استقلال برای بازی با المحرق به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون.

