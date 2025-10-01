ترکیب استقلال مقابل المحرق اعلام شد؛ دروازه بان دوباره تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه چهارشنبه ۹ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت حسین ابویحیی از لبنان رو در روی هم قرار می گیرند.

شاگردان ساپینتو در شرایطی به مصاف المحرق می روند که در نخستین دیدار خود برابر الوصل امارات تن به شکست سنگین ۷ بر یک دادند.

ترکیب استقلال برای بازی با المحرق به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، داکنز نازون.