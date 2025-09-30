شناگر ایران ۴۷ صدم ثانیه برای مدال برنز آسیا کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، فینال رقابت های شنا ماده ۴۰۰ متر آزاد مسابقات ورزش های آبی آسیا، عصر امروز (سه شنبه ۸ مهر) در هند برگزار شد.

محمد قاسمی تنها شناگر ایران در این رقابت ها که صبح امروز از حضور در مرحله مقدماتی این ماده با رکوردشکنی ملی فینالیست شده بود، در این مرحله (فینال) زمان یک دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند و پس از شناگرانی از چین، ویتنام و مالزی در رده چهارم ایستاد. او برای کسب مدال برنز تنها ۴۷ صدم ثانیه کم آورد.

قاسمی با رکوردی که در فینال ثبت کرد، موفق به شکستن رکورد ملی شد. او صبح امروز هم با رکورد ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه رکورد ۴۰۰ متر آزاد ایران را شکسته بود.

محمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر آزاد مسابقات قهرمانی آسیا نیز موفق به رکوردشکنی و قرارگرفتن در جایگاه هفتم شده بود.

محمد قاسمی روز چهارشنبه (۹ مهر) در ماده ۸۰۰ متر آراد به آب خواهد زد تا به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان دهد.