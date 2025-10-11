  1. ورزش
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

مدال طلا و رکوردشکنی امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه

امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه در مسابقات شنا اوپن همیلتون ابوظبی با ارتقا رکورد ملی این ماده، عنوان قهرمانی را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات اوپن شنا همیلتون که از امروز در ابوظبی آغاز شده است، امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه با زمان ۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را که پیش از این با زمان ۱ دقیقه و ۴۶ صدم ثانیه بود، شکست.

امیر مطاعی با این رکورد عنوان قهرمانی این ماده را هم بدست آورد.

آراد مهدی‌زاده در این ماده با زمان ۱ دقیقه و ۳۶ صدم ثانیه پس از امیر مطایی در جایگاه دوم قرار گرفت.

این مسابقات به منظور آمادگی تیم اعزامی ایران به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

