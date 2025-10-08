به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی تنها نماینده شنای ایران در یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی ورزش های آبی آسیا بود که طی روزهای اخیر به میزبانی هند برگزار شد. قاسمی که برای نخستین بار در رده سنی بزرگسالان یک رویداد رسمی حاضر شده بود، در ماده های ۲۰۰ متر آزاد، ۴۰۰ متر آزاد، ۸۰۰ متر آزاد و ۵۰ متر آزاد به آب زد و در رقابت با حریفانش ۴ بار در ۳ ماده موفق به جابه جایی رکورد ملی شد.

قاسمی با تاکید بر اینکه ارزیابی وضعیتش برای بازی های کشورهای اسلامی، دلیل اصلی اعزامش به مسابقات قهرمانی آسیا بوده است، می گوید که با عملکردی که در هند داشت به کسب مدال در ریاض خیلی خوش بین و امیدوارتر شده است.

این شناگر ملی پوش ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حضور شناگرانی از چین، ژاپن و مالزی، مسابقات در سطح بالایی برگزار شد با این حال تلاش کردم عملکرد قابل توجهی داشته باشم. حتی در رقابت های ماده ۴۰۰ متر آزاد، رقابت نزدیکی با حریفی مالزیایی داشتم و در نهایت ۴۷ صدم ثانیه برای کسب مدال کم آوردم.

وی به حضورش در ماده های مختلف این دوره رقابت های شنا قهرمانی آسیا اشاره داشت و یادآور شد: روز اول مسابقات در ۲۰ متر آزاد شنا کردم و رکورد یک دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۷۲ صدم ثانیه را ثبت کردم و به عنوان نفر چهارم مرحله مقدماتی راهی فینال شدم. در این مرحله با رکورد یک دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه، رکورد ملی را جابه کردم و در نهایت هم هفتم شدم.

قاسمی تصریح کرد: در روز دوم هم در ماده ۵۰ متر آزاد به آب زدم. رکورد ۲۳ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه را ثبت کردم و در رده ۱۴ ایستادم و نتوانستم فینالیست شوم. در روز سوم مسابقات اما ۲ بار موفق به جابه جایی رکورد ملی در ماده ۴۰۰ متر آزاد شدم.

محمد قاسمی شناگر ۱۸ ساله ایران در رقابت های قهرمانی آسیا، ۴ بار رکورد ملی در ۳ ماده را جابه جا کرد

این ملی پوش شنا ایران خاطرنشان کرد: در مرحله مقدماتی این ماده با ثبت زمان ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه اولین رکوردشکنی را داشتم و به عنوان نفر دوم راهی فینال شدم. در این مرحله هم با زمان یک دقیقه و ۵۳ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه شنا کردم و دوباره رکورد همین ماده را کاهش دادم. در این بخش ۴۷ صدم ثانیه نسبت به حریف مالزیایی کم آوردم و چهارم شدم.

وی با یادآوری اینکه چهارمین رکوردشکنی اش در هند در روز پایانی مسابقات و در ماده ۸۰۰ متر انجام شد، گفت: در این بخش زمان ۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه و ۸۳ صدم ثانیه را ثبت کردم و موفق به جابه جایی رکورد ملی شد. در نهایت هم جایگاه ششم این بخش را به دست آوردم.

قاسمی با اشاره به اینکه رقابت های ورزش های آبی آسیا در بخش شنا بعد از چند سال وقفه برگزار شد، افزود: اولین بار بود که در این رقابت ها شرکت داشتم. تازه ۱۸ ساله شدم و تا قبل از این در رقابت های رده سنی جوانان شرکت می کردم. در رده های سنی آسیا که به میزبانی فیلیپین برگزار شد یک مدال نقره گرفتم. در مسابقات روسیه (استخر مسافت کوتاه) رکوردشکنی کردم و در رقابت های دبی که رده سنی بزرگسالان بود هم مدال نقره گرفتم اما مسابقات هند اولین رویداد رسمی در رده سنی بزرگسالان بود که در آن شرکت داشتم.

این ملی پوش شنا تصریح کرد: مبنای اعزامم به مسابقات قهرمانی آسیا، ارزیابی وضعیتم و محک خوردن برای بازی های اسلامی بود. تا این بازی ها هنوز یک ماه و نیم فرصت باقی مانده و باید آمادگی ام را بیشتر کنم اما با توجه به عملکردی در هند داشتم، برای خودم در کسب مدال شانس قائل هستم. البته هنوز مشخص نیست دقیقا در چه ماده هایی در ریاض به آب می زنم اما قطعا در ۲۰۰ و ۴۰۰ متر آزاد شنا می کنم.

محمد قاسمی که همراه با ۲ مربی عازم مسابقات قهرمانی آسیا شده بود، گفت: «جان اونسوی» سرمربی تیم ملی شنا در این اعزام همراهم بود. مربی اختصاصی ام (اردلان ابراهیمی نیا) هم به منظور حضور در کلیپ مربیان آسیا در این سفر حضور داشت اما آنچه بیشتر به بهبود عملکردم در مسابقات کمک کرد، حضور جان اونسوی در کنار شنا ایران است. این مربی از اول فروردین کنار تیم ملی است و مدام بازیکنان را تمرین می دهد و زیر نظر دارد. او مربی بزرگی است و حضورش در شنا ایران تاثیرات زیادی دارد.