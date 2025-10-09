زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسکندریون رئیس کمیته فنی شنا گفت: با توجه به همزمانی برنامههای ورزشی با ماه مبارک رمضان، تقویم عملیاتی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ در اسفندماه تنظیم و نهایی شده است. امیدواریم لیگ امسال با حضور تعداد بیشتری از تیمها و در سطح کیفی بالاتر برگزار شود.
به گفته وی، جلسه هماهنگی باشگاههای حاضر در لیگ شنا روز ۱۲ آبان برگزار خواهد شد و کمیته فنی نیز در تاریخ ۲۵ آبان جلسهای برای بررسی عملکرد برنامههای شنا و تدوین برنامه راهبردی سالهای آینده برگزار میکند.
اسکندریون همچنین درباره برنامههای تیم ملی شنا اظهار داشت: در هفته جاری تعدادی از شناگران ملیپوش به مسابقات بینالمللی دوبی اعزام میشوند. این رقابتها با نظر سرمربی تیم ملی، جان اونسوی، بهعنوان مسابقات تدارکاتی پیش از حضور در بازیهای کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تیم ملی جوانان دوم آبانماه به بازیهای آسیایی جوانان اعزام میشود و تیم ملی بزرگسالان نیز چهاردهم آبانماه راهی بازی های اسلامی خواهد شد. با توجه به شرایط تمرینی مطلوب و آمادگی شناگران، انتظار میرود نتایج ارزشمندی برای شنای ایران به دست آید.
