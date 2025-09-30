  1. ورزش
۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

فینالیست شدن شناگر ایران در آسیا با رکوردشکنی ملی

نماینده ایران در رقابت‌های شنا قهرمانی آسیا، ضمن جابه‌جایی رکورد ۴۰۰ متر آزاد ملی به فینال این بخش از مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت های شنا قهرمانی آسیا، امروز (سه شنبه ۸ مهر) با برگزاری رقابت های ماده ۴۰۰ متر آزاد در هند پیگیری شد. در این بخش از مسابقات، محمد قاسمی تنها نماینده ایران بود که رکورد ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه را ثبت کرد. او با ثبت این رکورد، در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.

همچنین قاسمی با رکورد ثبت شده خود، رکورد پیشین این ماده که با زمان ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه ثبت شده بود را ارتقا داد. محمد قاسمی در جریان این دوره رقابت های قهرمانی آسیا، در ماده ۲۰۰ متر آزاد هم رکورد ملی ایران را ارتقا داد و در جایگاه هفتم قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا قرار گرفت.

فینال ماده ۴۰۰ متر آزاد مسابقات شنا قهرمانی آسیا عصر امروز برگزار می شود.

زینب حاجی حسینی

