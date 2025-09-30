فینالیست شدن شناگر ایران در آسیا با رکوردشکنی ملی

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت های شنا قهرمانی آسیا، امروز (سه شنبه ۸ مهر) با برگزاری رقابت های ماده ۴۰۰ متر آزاد در هند پیگیری شد. در این بخش از مسابقات، محمد قاسمی تنها نماینده ایران بود که رکورد ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه را ثبت کرد. او با ثبت این رکورد، در رده دوم ایستاد و راهی فینال شد.

همچنین قاسمی با رکورد ثبت شده خود، رکورد پیشین این ماده که با زمان ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه ثبت شده بود را ارتقا داد. محمد قاسمی در جریان این دوره رقابت های قهرمانی آسیا، در ماده ۲۰۰ متر آزاد هم رکورد ملی ایران را ارتقا داد و در جایگاه هفتم قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا قرار گرفت.

فینال ماده ۴۰۰ متر آزاد مسابقات شنا قهرمانی آسیا عصر امروز برگزار می شود.