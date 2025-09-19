رقابت ۸۰۰ شناگر و ثبت ۳ رکورد ملی در جام آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی (جشن پایان فصل تابستان) با حضور ۸۰۰ شناگر برگزار شد. این شناگران در قالب ۸۵ تیم و در سه رده سنی ۱۳-۱۴، ۱۵-۱۷ و بالای ۱۸ سال به مدت ۴ روز در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی با هم به رقابت پرداختند. در جریان این مسابقات که امروز (جمعه ۲۸ شهریور) به پایان رسید، ۳ رکورد ملی شکسته شد.

رکوردهای ملی ثبت شده به این شرح هستند:

* امیر مطاعی در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال با زمان یک دقیقه و ۲ ثانیه ۱۲ صدم ثانیه پس از ۱۵ سال رکورد محمد علیرضایی با زمان هشتاد و شش صدم ثانیه را بهبود بخشید و رکورددار جدید این ماده شد.

* در ماده ۴۰۰ متر آزاد رده سنی بالای ۱۸ سال محمد قاسمی با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه در اختیار خودش بود، ارتقا داد.

* در ماده ۴ در ۲۰۰ متر آزاد تیمی، در رده سنی بالای ۱۸ سال، تیم منتخب ملی‌پوشان با ترکیب محمدقاسمی، دانیال جهانگیری ، محمد مهدی غلامی و علی رشیدپور با زمان ۷ دقیقه ۳۹ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه رکورد ملی را شکستند. پیش از این رکورد ملی این بخش در بازی های اسلامی ریاض با زمان ۷ دقیقه ۴۳ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه ثبت شده بود.

در پایان مسابقات شنا مسافت بلند جام آزادی و در مجموع تیمی در رده سنی ۱۳-۱۴ سال، تیم های مرکز تخصصی شنا نور تهران ۱۲۱ امتیاز، اریس اصفهان ۱۱۹ امتیاز و استخر شهید هاشمی نژاد مشهد ۱۱۷ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده سنی ۱۵-۱۷ سال، تیم های سرزمین شنا شیراز با ۱۸۰ امتیاز، استخر هاشمی نژاد مشهد ۱۳۷ و پایگاه قهرمانی آزادی تهران ۱۳۶ امتیاز در رده های اول تا سوم ایستادند.

در رده سنی بالای ۱۸ سال هم تیم های استخر هاشمی نژاد مشهد ۱۸۲، باشگاه اریس اصفهان ۱۲۶ امتیاز و استخر ۹ دی تهران ۱۱۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.