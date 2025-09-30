به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات صبح سه شنبه از محل حادثه واژگونی اتوبوس در محور سمنان- سرخه خبر داد و ابراز داشت: این حادثه کیلومتر شش محور مذکور میان دو تریلی و یک اتوبوس شهری به وقوع پیوست.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت دو دانشجوی دختر و جراحت ۱۱ دانشجوی پیراپزشکی سرخه، افزود: برای پیشگیری از تکرار این حوادث تلخ عوامل موثر در وقوع حادثه می بایست شناسایی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه تدابیر لازم برای عدم تکرار این حوادث باید اتخاذ شود، ابراز داشت: از این رو جمع بندی دقیق علت بروز سانحه حائز اهمیت است.

ایلیات در ادامه تصریح کرد: این حادثه به زودی در کمیسیون ایمنی راه های استان سمنان با حضور کارشناسان امر مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با پیگیری به عمل آمده مراحل درمان حادثه دیدگان در بیمارستان کوثر سمنان در حال انجام است و استانداری نیز پیگیر این روند خواهد بود.