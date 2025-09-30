شصت و سه سال اهل بُکا و نبرد بود؛ شعرخوانی برای حضرت معصومه(س)و سیدحسن

به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر «رحیل معصوم»، به مناسبت وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س) و اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، شامگاه امروز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، در فرهنگسرای سرچشمه برگزار شد.

اولین شاعری که برای حاضران شعرخوانی کرد، ‌سمانه خلف‌زاده شاعر، مسئول رسانه رحیل و مجری مراسم بود که دو شعر برای شهادت حضرت معصومه (س) و شهادت سیدحسن نصرالله قرائت کرد:

در مه قدم برداشتم تا تو

وقتی رسیدم صحن، باران بود

حال قشنگی داشت گلدسته

لبریز از آیات قران بود

*

یادم می‌آید مادرم می‌گفت:

حوض حرم دریاست ساحل باش

اینجا که می‌آیی به رسم عشق

پا تا به‌سر، سر تا به‌پا دل باش

*

این‌جا همه مانند آهویند

ضامن شدن ارثیست می‌دانند

چشمان مردم غرق امید است

وقتی زیارت‌نامه می‌خوانند

*

معصومه اخت‌الرضا المعصوم

نطلب شفاعه منک یاحورا

کل اسرتک بالجود معروفین

حیدر ابوک و امک الزهرا

*

هر بار در صحن تو، مشهد را

از راه خیلی دور می‌بینم

شب هم که باشد شهر را سرشار

از نور بیت‌النور می‌بینم

*

گم می‌شود تنهایی‌ام در شهر

وقتی که باشم با تو رودررو

هر بار در ایوان ایینه

می‌بینی‌ام می‌بینمت بانو

*

دل‌های ما را مرقدت در قم

راهی به سوی مشهد و ری کرد

آری برای درک خوش‌بختی

باید ارم را تا حرم طی کرد

*

کوه بودی،همیشه پابرجا

رود بودی همیشه در جریان

یار مظلوم با تمام وجود

دشمن ظلم، با تمام توان

*

چشمه بودی زلال و جوشنده

سرو بودی، سر تو بالا بود

ماه بودی که در شب چشمت

نور صبر و امید پیدا بود

*

رفتی و سرد شد هوای زمین

رفتی و ایستاد نبض زمان

بغض هر ابر، اشک شد آن روز

ریخت بر جان غزه و لبنان

*

روز پروزات آسمان،‌ ناگاه

در نگاهم پر از تلاطم شد

یاد لبخندهایت افتادم...

خنده در اشک‌های من گم شد

*

مرد بودی، همیشه در میدان

مرد درد و نبرد ای سید

داغ جانکاه پرکشیدن تو

با دل ما چه کرد ای سید

*

راه تو راه عشق و ایمان است

ما همه ایستاده در این‌ راه

آه، سید به خون تو سوگند

تا ابد زنده است حزب‌الله

خلف‌زاده در ادامه از عاطفه جوشقانیان برای خواندن شعر دعوت کرد.

عاطفه جوشقانیان نیز دو شعر خواند؛ اولین شعر او برای سیدحسن نصرالله بود:

شصت و سه سال اهل بکا و نبرد بود

در اوج این زمانه‌ نامرد، مرد بود

شصت و سه سال مثل نبی، مثل مرتضی

مانند حاج قاسم ما، اهل درد بود

دلتنگ کودکان و یتیمان بی پناه

دلگرمی همیشه‌ شب‌های سرد بود

وقتی که بود، غزه از او رنگ و رو گرفت

وقتی که رفت رنگ جهان _آه_ زرد بود

نصر خداست شامل او، پس شهید شد

شصت و سه سال در دل زخم و نبرد بود

دومین غزل جوشقانیان، شعری برای حضرت معصومه(س) بود:

از هرکسی به غیر شما رو گرفته‌ایم

برگیم و با نسیم حرم خو گرفته‌ایم

هوهوی باد در حرمت موج می‌زند

او را به خدمت تو اذان گو گرفته ‌ایم

گرد و غبار از دل خود پاک می‌کنیم

در صحن اگر که دست به جارو گرفته‌ایم

بر شانه‌ رواقت اگر گریه می‌کنیم

از ابرهای صحن تو الگو گرفته‌ایم

ای ساحل امید! کنار ضریح تو

هر بار یاد کشتی پهلو گرفته‌ایم

مهر تو را که ضامن ما روز محشر است

از آستان ضامن آهو گرفته‌ایم

شاعر بعدی نصیبا مرادی بود که برای مخاطبان برنامه شعرخوانی کرد:

چگونه شرح خواهد داد دنیا رنج‌ها و غصه‌های بی‌امانت را

صدای ناله‌های کودکان و ضجه‌های مادرانت را

چگونه کوه‌ها از هم نمی‌پاشند وقتی سنگ پشت سنگ می‌بارد

چه بارانی! چه دریایی! چه ساکت می‌کند؟ آتشفشانت را

پیام صلح پنهان شد میان شاخه‌های خسته‌ زیتون

گرفته وسعت پرهای آن خونین کبوتر آسمانت را

جهان در خواب غفلت رفته اما، غزه! تو همواره بیداری

تو بیداری که آب و نان دهی هر روزه دار نیمه‌جانت را

سرود چشم‌های مردمت گرچه هم‌آواز است با باران

گلستان می‌کند با نم نمش باغ و بهشت بی‌خزانت را

پس از باران پس از آن چشم‌های خسته و گریان یقین دارم

طلوع فجر، رنگین می‌کند با خون خود رنگین‌کمانت را

رکوع شاخه‌های سبز زیتون است سمت قبله‌ اول

در آن صبحی که آرد وعده‌ آزادی و بانگ اذانت را

سلام ما به صبرت! مسجدالاقصای جاویدان و نامیرا

به چشم منتظر خواهم کشید آخر غبار آستانت را

فلسطین! تا ابد در ذهن دنیا در دل تاریخ می‌مانی

شهادت شرح خواهد داد با گلگونی خون بر کفن‌ها داستانت را

بعد از آن پروانه علی‌پور شعر اول خود را به حضرت معصومه (س) تقدیم کرد:

اگر اعجاز می‌خواهی بیا اعجاز در اینجاست

چه دریایی که خاکش زیر پای دختر موساست

کران تا بیکرانش یک سره آرامش مطلق

که قم تنها کویری بوده که حالا خودش دریاست

کنارش می‌شود معنا در عالم هرچه زیباییست

حریمش مبدا خیر است و برکت، راس خوبی هاست

همیشه با خودم می‌آورم حرف در گوشی

که پچ پچ کردن پروانه با یک شاخه گل زیباست

شفیع روز محشر، زائرانش مطمئن هستند

مسیر قم همان راه ورود جنت الاعلی ست

شبستان، مسجداعظم، ضریح و صحن‌ها، بانو

به هرجایی نشانی از شما باشد بهشت آنجاست

کریمه، فاطمه، معصومه، مثل حضرت مادر

نه تنها اسم‌تان، القاب هم تفسیر اعطیناست

مزار مخفی‌اش را هر زمانی آرزو کردم

به سویت پر زدم اینجا نشان مرقد زهراست

علی‌پور دومین شعر خود را به مردم فلسطین تقدیم کرد:

تلفیق عصر جمعه و پاییز و یک خبر

دلتنگی مضاعف و لبریز و یک خبر

کو واژه‌ای که وصف کند حال زار را

بیم و امید و بغض و غم انتظار را

دل از هجوم بهت خبر در امان نبود

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود

از آن خبر به بعد زمستان همیشگی است

اندوه تلخ مرگ گلستان همیشگی است

وقتی که در حوالی پاییز ناگهان

در خاک و خون نشست تمام بهارمان

یک سال بی تو بغض امان مرا برید

از روضه‌های ناحیه تا ضاحیه رسید

هرچند تلخ و سخت، ولی غیر از این نبود

پایان عاشقان علی غیر از این نبود

فرجام عاشقان علی با شهادت است

این راه عین راه یقین و عدالت است

پایان توست عرش و بلندای افتخار

لبیک یا حسین شده با تو ماندگار

با رجعتی، دوباره به فردای ما بیا

پا در رکاب حضرت مولای ما بیا

شاعر بعدی طناز شامانی، شاعر سرشناس کودک و نوجوان بود که اشعاری تقدیم به حضرت معصومه‌(س) و کودکان فلسطین قرائت کرد:

امروز ده‌ها بار

یاد تو افتادم

حتی زمانی که

من امتحان دادم

*

در سجده‌ام الان

خیلی دعا کردم

اسم تو را ای دوست

ده دفعه آوردم

*

من خوب می‌دانم

هر لحظه غمگینی

همسایه با جنگی

اهل فلسطینی

*

هر گوشه دنیا

دست دعا با توست

اصلا نترس ای دوست

چون که خدا با توست

شعر دوم شامانی در قالب نیمایی و برای حضرت معصومه(س) بود:

از کدام راه

از کدام جاده آمدی

من فدای گام های خسته‌ات

که این همه پیاده آمدی

آمدی و صد بهار

در مسیر تو شکفت

آمدی و آفتاب

پیش تو بلند شد

سلام گفت

حال

سال‌هاست

گنبدت

آشیانه پرنده‌های گم شده ست

بارگاه روشنت

قلب مهربان قم شده ست

دکتر فاطمه نانی‌زاد و دکتر سعیده حسینجانی نیز در این مراسم اشعاری به حضرت معصومه(س)، سیدحسن نصرالله، فلسطین و همچنین شهدای جنگ دوازده روزه کشورمان تقدیم کردند.

سمانه خلف‌زاده، مسئول رسانه رحیل و دبیر محافل شعر رحیل در گفت‌وگو با مهر درباره این برنامه گفت: با توجه به تقارن ایام وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س) و اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله و با توجه به اینکه شاعران بانو در این زمان نشان دادند که با سلاح کلمه می‌توان در میدان فرهنگی قوی ظاهر شد، تصمیم بر آن شد تا محفل شعری برگزار شود و هم شاعران بانو اشعار نوسروده خود را ارائه دهند و هم ثواب این محفل به روح مطهر شهدا برسد.

خلف‌زاده در پایان گفن: شعر ابزاری قدرتمند در ترویج فرهنگ اسلامی است و باید با تمام توان از آن بهره برد. بانوان شاعر از جمله شاعرانی هستند که در دو سال گذشته بیشتری شعرها را برای جبهه مقاومت سروده‌اند و نقشی موثر در ترویج گفتمان مقاومت داشته‌اند. برپایی این مراسم قدردانی از این شاعران و تلاش برای بیشتر دیده شدن فعالیت‌ها و آثار آنهاست.