به گزارش خبرگزاری مهر، رایموندو اسکیاوونه، خبرنگار، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل جهان اسلام و خاورمیانه در سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان در یادداشتی با اشاره به این اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی از آن به عنوان «زخمی باز» یاد کرد.
اسکیاوونه نوشت: یک سال پیش، لبنان و سراسر جهان عرب با زخمی عمیق و همچنان باز از خواب بیدار شدند؛ ترور ناجوانمردانه و بزدلانه حسن نصرالله، رهبر حزبالله، مردی که توانست یک جنبش مقاومت را به نیرویی سیاسی و حکومتی بدل کند؛ نیرویی که صدای مردم لبنان شد و از حاکمیت کشور دفاع کرد. این ترور یک حادثه اتفاقی نبود، بلکه جنایتی سیاسی بود که توسط کسانی طراحی شد که دهههاست بذر مرگ و ویرانی را در منطقه میکارند: تروریستهای صهیونیست. اسرائیل، با راهبردی مبتنی بر ترور و حذف فیزیکی رهبران عرب، بار دیگر نشان داد که نه راه گفتگو را میشناسد و نه به حرمت جان انسانها اعتقادی دارد.
وی اضافه کرد: نصرالله تنها یک سیاستمدار نبود؛ او نماد ملتی بود که هرگز سر فرود نیاورد. او چهره مقاومتی بود که خشم را به سازماندهی، رنج را به کرامت و مبارزه را به حکومت تبدیل کرد. و درست به همین دلیل، برای اینکه به لبنان چشماندازی از قدرت و وحدت بخشیده بود، به قتل رسید. این ترور که با همان خشونت همیشگی انجام شد، نهفقط برای حذف یک رهبر بلکه برای ارعاب یک ملت بود. اما نتیجه برعکس شد: مرگ او حافظه جمعی را استوارتر ساخت و باور به این حقیقت را تقویت کرد که مبارزه با ستم را نه بمبها و نه پهپادها نمیتوانند متوقف کنند.
اسکیاوونه در پایان نوشت: امروز، در نخستین سالگرد فقدان او، لبنان با اندوه اما همراه با غرور یادش را زنده نگاه میدارد. نصرالله همچنان چراغ راه همه کسانی است که به عدالت، آزادی و کرامت ملتها ایمان دارند. آمران و عاملان این ترور بزدلانه شاید به ماشینهای جنگی خود بنازند، اما همیشه همان خواهند ماند که هستند: تروریستها، قاتلان بیشرم و دشمنان بشریت. در مقابل، لبنان یاد رهبر شهید خود را پاس میدارد و نبود او را به میراثی از مقاومت تبدیل میکند. حسن نصرالله نمرده است؛ او در مبارزه زنده است، در ضمیرها حضور دارد و در خیابانهایی که امروز نامش را فریاد میزنند، بهعنوان نمادی از نبردی که هرگز پایان نخواهد یافت، نفس میکشد /.
