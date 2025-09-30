  1. استانها
  2. تهران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

تبریزی: ۸ مصدوم در پی حریق خودرو در پارکینگ مجتمع مسکونی اندیشه

شهریار- سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع حادثه حریق در یکی از مجتمع‌های مسکونی شهر اندیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، از وقوع حادثه حریق در یکی از مجتمع‌های مسکونی شهر اندیشه خبر داد.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۵:۱۱ روز یکشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴، حریق یک دستگاه خودرو در قسمت پارکینگ ساختمانی واقع در اندیشه، فاز یک، خیابان ارغوان ۱۲، کوچه حبیبی‌اصل به سامانه اورژانس اعلام شد.

تبریزی افزود: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شد. در این حادثه در مجموع ۸ نفر دچار آسیب‌دیدگی شدند که از این تعداد، یک نفر در محل درمان و ۷ نفر با مشکلات تنفسی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، چهار مصدوم به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار و سه نفر دیگر به بیمارستان تأمین اجتماعی شهریار انتقال یافتند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و حال عمومی مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده است.

