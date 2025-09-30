  1. سلامت
  2. درمان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

حریق در اندیشه ۸ مصدوم برجای گذاشت

اورژانس تهران اعلام کرد: بعدازظهر امروز براثر حادثه حریق در فاز ۱ اندیشه، هشت نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان و هفت نفر دیگر با مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس تهران اعلام کرد: ساعت ۱۵:۱۱ روز ۸ مهر، حادثه حریق در فاز ۱ اندیشه، خیابان ارغوان ۱۲، کوچه حبیبی اصل رخ داد و هشت نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان و هفت نفر دیگر با مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل شدند.

تیم‌های عملیاتی اورژانس بلافاصله پس از اعلام حادثه با سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودرو فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه، از مجموع هشت مصدوم، یک نفر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل ترخیص شد و هفت نفر دیگر به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وضعیت انتقال مصدومین به شرح زیر است: چهار نفر به بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار و سه نفر دیگر به بیمارستان تامین اجتماعی شهریار منتقل شدند.

روابط عمومی اورژانس تهران ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در منازل و اماکن عمومی، از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره ۱۱۵ تماس حاصل کنند تا تیم‌های اورژانس به سرعت به محل اعزام شوند.

