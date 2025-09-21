واکنش سکاندار دارو به فعال شدن مکانیسم ماشه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، در نشست خبری دهمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: به رغم مشکلاتی که ایجاد شد، نمایشگاه ایران فارما توانسته به عنوان یک نشان معتبر حوزه دارو در حال فعالیت است.

وی افزود: حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه امسال به رغم تحریم‌ها و…، با استقبال ببیشتری همراه بوده است.

پیرصالحی ادامه داد: شرکت‌های دارویی کشور در این سال‌ها که با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند، اما شاهد توسعه و رشد صنعت بوده‌ایم.

وی افزود: همه باید به همدیگر کمک کنیم تا داروی کشور تأمین شود.

پیرصالحی اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه‌ها، تعاملات چند جانبه، تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات صنعت داروسازی و صادرات است.

وی گفت: چین امروز تولید کننده ماده اولیه دارو در دنیا است و ما هم ارتباط خوبی با این کشور داریم، به طوری که در صدد افزایش همکاری با چین هستیم.

پیرصالحی به مقوله تولید واکسن در کشور اشاره کرد و افزود: دو واکسن ساز بزرگ دولتی داریم که متأسفانه روند واکسن سازی رازی، نزولی بوده است.

وی گفت: برای واکسن‌های قدیمی که مصرف می شده است، باید سرمایه‌گذاری بیشتری صورت بگیرد. زیرا، مجبور شده‌ایم خیلی از این واکسن‌ها را وارد کنیم.

پیرصالحی در واکنش به آثار فعال شدن اسنپ بک در حوزه دارو، افزود: واقعیت این است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد، اثرات مستقیم در حوزه دارو خیلی کم خواهد بود و شاید بیشتر در حمل و نقل ما را دچار مخاطره کند.

وی ادامه داد: رفتار دنیا قابل پیش بینی نیست و ما نمی‌دانیم اگر این کشورها بخواهند دارو را تحریم کنند و مسائل انساندوستانه را زیرپا بگذارند. اما، اقدام مهم ما، ایجاد ذخایر استراتژیک دارویی است.

پیرصالحی در خصوص رویکرد ایران به کشورهای هند و چین، گفت: ۲۸ کشور در نمایشگاه ایران فارما حضور دارند و هند و چین حضور پررنگ‌تری دارند.

وی در خصوص فروش اینترنتی دارو و اهمیت این موضوع از نگاه سازمان غذا و دارو، افزود: واقعیت این است که پنل ها در نمایشگاه‌ها قرار نیست مشکلی را حل کنند و شروع یک بحث است‌.

پیرصالحی اظهار داشت: قبلاً هم گفته ایم برای حمل دارو با ضابطه لازم، موافق هستیم. اینکه چگونه این ضابطه نوشته شود، محل اختلاف است. ما منتظر پیشنهادی هستیم که دغدغه‌های ما را در نظارت بر حمل دارو برطرف کند و از آن استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به مشکل نقدینگی صنعت داروسازی، گفت: اگر قرار است مشکل سلامت کشور حل شود، نیاز به همکاری همه جانبه سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها داریم. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود ندارند.