به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا تقی‌راد رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نشست عمومی با اعضای هیئت علمی، برنامه‌های راهبردی خود در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، مالی و فرهنگی را تشریح کرد. تقی‌راد با تأکید بر اهمیت تقویت و نگهداشت منابع انسانی، تشکیل کارگروه جذب و ماندگاری اعضای هیئت علمی را اعلام کرد. این کارگروه با هدف تحلیل آماری وضعیت اعضای هیئت علمی، آسیب‌شناسی دلایل جدایی اساتید، برنامه‌ریزی برای جذب در رشته‌های نوظهور، بازنگری فرم‌های جذب و تبدیل وضعیت و هماهنگی با معاونت آموزشی برای احیای دوره‌های تخصصی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی در ادامه توضیح داد: در حوزه مالی، دانشگاه با هدف افزایش استقلال و کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه را برای مدیریت متمرکز دارایی‌ها و جذب منابع مالی تأسیس خواهد کرد. همچنین بنیاد حامیان و خیرین خواجه نصیر با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و توسعه شبکه خیرین به‌عنوان بازوی حمایتی دانشگاه فعالیت خواهد کرد.

تقی راد بیان کرد: از نظر زیرساخت‌های فیزیکی، پیشرفت پروژه ساختمان آموزشی شماره یک حدود ۴۵ درصد اعلام شده و پایان آن پاییز ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. همچنین ساختمان خوابگاه شماره ۳، ساختمان مرکزی و سلف پس از انتخاب مشاور در مراحل نهایی انعقاد پیمان و بررسی اسناد قرار دارند. در طرح بزرگ تملک دارایی‌های دانشگاه، احداث ۱۷۵ هزار متر مربع زیربنا با مدل مالی نوین در دستور کار است که ۱۰ درصد آن از منابع عمومی دولت و ۹۰ درصد از طریق مولدسازی و تهاتر دارایی‌ها تأمین می‌شود. اقدامات عملیاتی برای تملک زمین‌های جدید از جمله زمین‌های ۵ هکتاری آب انجیرک، ۱۴ هکتاری سازمان گوشت و ۵۰ هکتاری زنجان در حال پیگیری است.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تأسیس شورای راهبردی و سیاست‌گذاری توسعه هوش مصنوعی به توسعه فناوری‌های نوین روی آورده است. این شورا وظیفه تعیین چشم‌انداز دانشگاه در حوزه هوش مصنوعی، فرهنگ‌سازی، ارتقای دانش عمومی دانشگاهیان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های پژوهشی و صنعتی مرتبط را بر عهده دارد.

او همچنین افزود: معاونت آموزشی دانشگاه نیز برنامه تحول دیجیتال در آموزش را با ارتقاء سامانه گلستان به سامانه جامع دانشگاهی بهستان، تأسیس مرکز یاددهی-یادگیری، بهره‌گیری از شبیه‌سازی و واقعیت مجازی در دروس عملی و تهیه چت‌بات‌های هوشمند آموزشی دنبال می‌کند.

تقی راد اظهار کرد: در حوزه پژوهش و نوآوری، دانشگاه با انعقاد قرارداد پروژه ملی دستیار هوشمند وزرای نیرو و گردشگری و پرداخت گرنت‌های پژوهشی معوق، ایجاد پنج مرکز نوآوری جدید، میزبانی طرح ملی هاتف و برنامه‌ریزی برای جذب اعتبار مالیاتی در قالب قانون جهش دانش‌بنیان، مسیر تجاری‌سازی فناوری را تقویت می‌کند.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه نیز گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با چین و روسیه، ادامه تعاملات با دانشگاه‌های اروپایی در قالب طرح اراسموس و جذب دانشجویان خارجی، به‌ویژه از عراق، را در دستور کار دارد. همچنین فعال‌سازی انجمن دانش‌آموختگان خارج از کشور از دیگر اولویت‌های سال پیش رو خواهد بود.

وی گفت: معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با هدف بهبود کیفیت زندگی دانشجویان، مشارکت آن‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی، راه‌اندازی رستوران‌های مکمل در پردیس‌های مختلف و مستقر کردن پایگاه اورژانس در پردیس شهید رضایی‌نژاد را دنبال می‌کند. محاسبه دقیق هزینه تمام شده خدمات، اقدام مهمی در جهت بهینه‌سازی و ارتقای رفاه دانشجویان محسوب می‌شود.

فراخوان بزرگ دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرد: در راستای استفاده از ظرفیت عظیم دانش‌آموختگان، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به صورت رسمی فعال می‌شود. دفتر این انجمن در سازمان مرکزی دانشگاه مستقر شده و پس از نهایی‌سازی هیئت مؤسس، اولین جلسه مجمع عمومی برای راه‌اندازی رسمی انجمن در تاریخ بیستم مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. از تمام دانش‌آموختگان دانشگاه از سال ۱۳۵۴ تا کنون برای مشارکت دعوت به عمل می‌آید.

عبور از چالش‌ها با تکیه بر توان و خرد جمعی

رئیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی همچنین، بر نقش حیاتی مشارکت و هم‌افزایی جامعه دانشگاهی برای تحقق اهداف کلان دانشگاه تأکید کرد.

تقی راد با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر تنها با به‌کارگیری توان و خرد جمعی امکان‌پذیر است، شرایط فعلی را نیازمند پشتیبانی و همراهی تمام اعضای خانواده دانشگاه دانستند. رئیس دانشگاه، با ابراز اطمینان کامل از همراهی اعضای هیئت علمی در این شرایط پرچالش، این همبستگی را کلید اصلی عبور از موانع و رسیدن دانشگاه به جایگاه شایسته خود عنوان کردند.