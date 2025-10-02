  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

محمدی‌پور: ۷۵ باشگاه بدنسازی در استان زنجان فعال است

محمدی‌پور: ۷۵ باشگاه بدنسازی در استان زنجان فعال است

زنجان- سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: زنجان با در اختیار داشتن ۷۵ باشگاه بدنسازی از مجموع ۷۰۰ باشگاه ورزشی استان، سهم قابل توجهی در توسعه این رشته دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی‌پور در مجمع عمومی و سالیانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان،گفت: از عملکرد هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان در حوزه‌های مختلف از جمله مالی، آموزشی، داوری و میزبانی مسابقات قدردانی می‌کنم. این هیئت با شفافیت و سلامت عملکرد خود توانسته است در تقسیم منابع به عدالت رفتار کند و به شهرستان‌ها نیز توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در این رشته، اظهار کرد: تعداد بانوان فعال در هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان دو برابر آقایان است که مایه افتخار است. هم‌اکنون سه هزار و ۸۷۳ ورزشکار زن و ۱۵۱۴ ورزشکار مرد تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند و این آمار می‌تواند در آینده نزدیک به دو برابر ظرفیت فعلی استان افزایش یابد.

محمدی پور ادامه داد: زنجان با در اختیار داشتن ۷۵ باشگاه بدنسازی از مجموع ۷۰۰ باشگاه ورزشی استان، سهم قابل توجهی در توسعه این رشته دارد. همچنین در عرصه ملی و بین‌المللی نیز قهرمانان زنجانی موفق به کسب ۲۳ عنوان فراملی و ۱۵۸ مدال کشوری شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران این استان است.

سرپرست ورزش و جوانان زنجان با تاکید بر اهمیت نظارت بر فعالیت باشگاه‌ها، گفت: هدف ما از نظارت، کمک به باشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات است و این نظارت‌ها با نیت هدایت و حمایت انجام می‌شود نه مچ‌گیری. خوشبختانه استان زنجان در زمینه مکمل‌های غیرمجاز و تخلفات مرتبط، کمترین آمار را در کشور دارد که این موضوع بیانگر سلامت باشگاه‌هاست.

محمدی‌پور با قدردانی از پیشکسوتان و قهرمانان حاضر در جلسه، افزود: افتخارات ورزشکاران و تلاش پیشکسوتان سرمایه بزرگی برای این رشته در استان است و اداره‌کل نیز همواره در مسیر حمایت از آنان گام برخواهد داشت.

حضور میدانی مدیران زمینه تصمیم‌گیری‌های درست را فراهم می‌کند

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: اعتقاد دارم هیچ اشرافیتی به اندازه حضور میدانی برای مدیران ایجاد نمی‌شود و این حضور است که امکان تصمیم‌گیری‌های دقیق و درست را فراهم می‌کند.

ایرج عرب اظهار کرد: وقتی مدیر در کنار اعضای هیئت‌ها می‌نشیند، گفت‌وگو می‌کند و از نزدیک در جریان مسائل قرار می‌گیرد، شناخت واقعی از وضعیت پیدا می‌کند و همین شناخت می‌تواند منجر به تصمیمات موفق شود.

وی افزود: به همین دلیل در این مدت در همه مجامع استانی حضور پیدا کرده‌ام و با اعضا صحبت کرده‌ایم، مشکلات را شنیده‌ایم و در همان چند ساعت می‌توان به ارزیابی عملکرد هیئت، نگاه اعضا و حتی نحوه ارتباط هیئت با اداره کل ورزش و جوانان پی برد.

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه در فدراسیون هیچ موضوع غیرشفافی وجود ندارد، ادامه داد: هیئت های استانی حق دارند درباره نحوه انتخاب داوران، اعزام‌ها و عملکرد کمیته‌ها شفافیت بخواهند. کمیته‌های فدراسیون نیز موظفند پاسخگوی عملکرد خود باشند و گزارش کامل به هیئت‌ها ارائه شود.

عرب با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش، گفت: مشکلات گذشته در برگزاری آزمون‌ها و صدور مدارک برطرف شده و اکنون با ساماندهی کمیته آموزش و ادغام آن با کمیته سنجش، شرایط بهتری فراهم شده است. همچنین در حوزه مالی نیز انضباط خوبی حاکم است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هیئت های استانی خانواده فدراسیون هستند و حتی اگر مخالفتی وجود داشته باشد، این موضوع موجب طرد آنها نمی‌شود بلکه با حمایت بیشتر همراه خواهد بود. امروز خوشبختانه رابطه فدراسیون با هیئت‌ها بازتعریف شده و در آرامش کامل به سر می‌برد.

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه نگاه فدراسیون به هیئت‌های استانی حمایتی است، افزود: تمرکز میزبانی‌ها دیگر تنها در تهران نخواهد بود و استان‌ها نیز می‌توانند میزبانی رقابت‌های کشوری و بین‌المللی را برعهده بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت همدلی در بدنسازی کشور، گفت: اگر در درون جامعه خودمان همدلی و گذشت نداشته باشیم، نمی‌توانیم از بیرونی‌ها انتظار حمایت داشته باشیم. اتحاد، آرامش و تعامل میان فعالان این رشته نتایج بهتری را برای آینده ورزش رقم خواهد زد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان نیز در این مجمع ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای هیئت، گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۳ مسابقه استانی و چهار رویداد کشوری در استان برگزار شده و نزدیک به ۱۶۰ ورزشکار به رقابت‌های ملی اعزام شدند که حاصل آن کسب ۵۷ مدال رنگارنگ بود.

علی شهبازی با اشاره به توسعه ورزش در شهرستان‌ها، افزود: تمرکززدایی از زنجان و برگزاری مسابقات در شهرهای مختلف موجب رشد و شناسایی استعدادها شده و هیئت همواره در خدمت توسعه ورزش و آموزش مربیان، داوران و ورزشکاران بوده است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و سمینارهای بین‌المللی آموزشی برای ارتقای سطح علمی و فنی ورزشکاران خبر داد.

رئیس هیئت زنجان با بیان برنامه‌های نیمه دوم سال، گفت: مسابقات استانی شامل رقابت‌های سریع‌ترین مردان، مسابقات چلنج آقایان و بانوان و دوره‌های مربیگری و سمینارها در تقویم فدراسیون برگزار می‌شود. همچنین اولین همایش تخصصی مدیران باشگاه‌های استان و مسابقه فینس چلنج کودکان تا پایان سال برگزار خواهد شد.

شهبازی با قدردانی از پیشکسوتان، قهرمانان و اعضای هیئت، اظهار کرد: موفقیت‌های کسب شده مرهون تلاش بی‌وقفه اعضای هیئت و حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان است و هیئت بدنسازی استان زنجان همواره در مسیر توسعه ورزش و ارتقای جایگاه بانوان و استعدادهای نوظهور حرکت خواهد کرد.

کد خبر 6609285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها