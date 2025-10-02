به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام محمدی‌پور در مجمع عمومی و سالیانه هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان،گفت: از عملکرد هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان در حوزه‌های مختلف از جمله مالی، آموزشی، داوری و میزبانی مسابقات قدردانی می‌کنم. این هیئت با شفافیت و سلامت عملکرد خود توانسته است در تقسیم منابع به عدالت رفتار کند و به شهرستان‌ها نیز توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بانوان در این رشته، اظهار کرد: تعداد بانوان فعال در هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان دو برابر آقایان است که مایه افتخار است. هم‌اکنون سه هزار و ۸۷۳ ورزشکار زن و ۱۵۱۴ ورزشکار مرد تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند و این آمار می‌تواند در آینده نزدیک به دو برابر ظرفیت فعلی استان افزایش یابد.

محمدی پور ادامه داد: زنجان با در اختیار داشتن ۷۵ باشگاه بدنسازی از مجموع ۷۰۰ باشگاه ورزشی استان، سهم قابل توجهی در توسعه این رشته دارد. همچنین در عرصه ملی و بین‌المللی نیز قهرمانان زنجانی موفق به کسب ۲۳ عنوان فراملی و ۱۵۸ مدال کشوری شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزشکاران این استان است.

سرپرست ورزش و جوانان زنجان با تاکید بر اهمیت نظارت بر فعالیت باشگاه‌ها، گفت: هدف ما از نظارت، کمک به باشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات است و این نظارت‌ها با نیت هدایت و حمایت انجام می‌شود نه مچ‌گیری. خوشبختانه استان زنجان در زمینه مکمل‌های غیرمجاز و تخلفات مرتبط، کمترین آمار را در کشور دارد که این موضوع بیانگر سلامت باشگاه‌هاست.

محمدی‌پور با قدردانی از پیشکسوتان و قهرمانان حاضر در جلسه، افزود: افتخارات ورزشکاران و تلاش پیشکسوتان سرمایه بزرگی برای این رشته در استان است و اداره‌کل نیز همواره در مسیر حمایت از آنان گام برخواهد داشت.

حضور میدانی مدیران زمینه تصمیم‌گیری‌های درست را فراهم می‌کند

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: اعتقاد دارم هیچ اشرافیتی به اندازه حضور میدانی برای مدیران ایجاد نمی‌شود و این حضور است که امکان تصمیم‌گیری‌های دقیق و درست را فراهم می‌کند.

ایرج عرب اظهار کرد: وقتی مدیر در کنار اعضای هیئت‌ها می‌نشیند، گفت‌وگو می‌کند و از نزدیک در جریان مسائل قرار می‌گیرد، شناخت واقعی از وضعیت پیدا می‌کند و همین شناخت می‌تواند منجر به تصمیمات موفق شود.

وی افزود: به همین دلیل در این مدت در همه مجامع استانی حضور پیدا کرده‌ام و با اعضا صحبت کرده‌ایم، مشکلات را شنیده‌ایم و در همان چند ساعت می‌توان به ارزیابی عملکرد هیئت، نگاه اعضا و حتی نحوه ارتباط هیئت با اداره کل ورزش و جوانان پی برد.

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه در فدراسیون هیچ موضوع غیرشفافی وجود ندارد، ادامه داد: هیئت های استانی حق دارند درباره نحوه انتخاب داوران، اعزام‌ها و عملکرد کمیته‌ها شفافیت بخواهند. کمیته‌های فدراسیون نیز موظفند پاسخگوی عملکرد خود باشند و گزارش کامل به هیئت‌ها ارائه شود.

عرب با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش، گفت: مشکلات گذشته در برگزاری آزمون‌ها و صدور مدارک برطرف شده و اکنون با ساماندهی کمیته آموزش و ادغام آن با کمیته سنجش، شرایط بهتری فراهم شده است. همچنین در حوزه مالی نیز انضباط خوبی حاکم است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هیئت های استانی خانواده فدراسیون هستند و حتی اگر مخالفتی وجود داشته باشد، این موضوع موجب طرد آنها نمی‌شود بلکه با حمایت بیشتر همراه خواهد بود. امروز خوشبختانه رابطه فدراسیون با هیئت‌ها بازتعریف شده و در آرامش کامل به سر می‌برد.

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه نگاه فدراسیون به هیئت‌های استانی حمایتی است، افزود: تمرکز میزبانی‌ها دیگر تنها در تهران نخواهد بود و استان‌ها نیز می‌توانند میزبانی رقابت‌های کشوری و بین‌المللی را برعهده بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت همدلی در بدنسازی کشور، گفت: اگر در درون جامعه خودمان همدلی و گذشت نداشته باشیم، نمی‌توانیم از بیرونی‌ها انتظار حمایت داشته باشیم. اتحاد، آرامش و تعامل میان فعالان این رشته نتایج بهتری را برای آینده ورزش رقم خواهد زد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان زنجان نیز در این مجمع ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای هیئت، گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۳ مسابقه استانی و چهار رویداد کشوری در استان برگزار شده و نزدیک به ۱۶۰ ورزشکار به رقابت‌های ملی اعزام شدند که حاصل آن کسب ۵۷ مدال رنگارنگ بود.

علی شهبازی با اشاره به توسعه ورزش در شهرستان‌ها، افزود: تمرکززدایی از زنجان و برگزاری مسابقات در شهرهای مختلف موجب رشد و شناسایی استعدادها شده و هیئت همواره در خدمت توسعه ورزش و آموزش مربیان، داوران و ورزشکاران بوده است.

وی همچنین از برگزاری دوره‌ها، کلاس‌ها و سمینارهای بین‌المللی آموزشی برای ارتقای سطح علمی و فنی ورزشکاران خبر داد.

رئیس هیئت زنجان با بیان برنامه‌های نیمه دوم سال، گفت: مسابقات استانی شامل رقابت‌های سریع‌ترین مردان، مسابقات چلنج آقایان و بانوان و دوره‌های مربیگری و سمینارها در تقویم فدراسیون برگزار می‌شود. همچنین اولین همایش تخصصی مدیران باشگاه‌های استان و مسابقه فینس چلنج کودکان تا پایان سال برگزار خواهد شد.

شهبازی با قدردانی از پیشکسوتان، قهرمانان و اعضای هیئت، اظهار کرد: موفقیت‌های کسب شده مرهون تلاش بی‌وقفه اعضای هیئت و حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان است و هیئت بدنسازی استان زنجان همواره در مسیر توسعه ورزش و ارتقای جایگاه بانوان و استعدادهای نوظهور حرکت خواهد کرد.