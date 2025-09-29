بیش از ۶۹ هزار تن آرد در سطح استان زنجان تامین و توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی با اشاره به اینکه آردهای توزیعی در قالب کیسه‌های ۴۰ کیلویی است، گفت: آرد نوع یک، نوع دو، نوع شش، صنف و صنعت و آرد خام روستایی از طریق کارخانجات آردسازی سطح استان تامین و بدست نانوایان و مردم عزیز زنجانی رسیده است.

وی افزود: بیش از ۶۹ هزار و ۵۸۱ تن معادل (۱ میلیون و ۷۳۹ هزار کیسه ۴۰ کیلوگرمی) بین واحدهای خبازی، مصارف خانگی روستایی و صنف صنعت توزیع انجام شده است.

زمانی ادامه داد: سالانه به طور میانگین ماهانه حدود ۱۰ هزار تن آرد در بین بیش از ۱۶۰۰ واحد نانوایی سطح استان زنجان توزیع می گردد که از آن حدود ۷۰۰ نانوایی در شهر زنجان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سالجاری ۵۷ هزار ۸۲۲ تن آرد برای واحدهای نانوایی خبازی نوع یک و دو تخصیص داده شده است، عنوان کرد: برای واحدهای نانوایی خبازی نوع یک ۴۱ هزار و ۲۱۲ تن آرد و برای واحدهاینانوایی خبازی نوع دو ۱۶ هزار و ۶۱۰ تن آرد تامین و توزیع شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون، هزار و ۹۴۸ تن آرد خام روستایی در شش ماهه اول سالجاری توزیع شده است، گفت: برای بیش از ۳۱۴ روستای فاقد نانوایی با جمعیت حدود ۶۲ هزار نفر در سطح استان زنجان، آرد خام روستایی تامین و توزیع انجام شده است.

زمانی با بیان اینکه بیش از ۸ هزار و ۴۶۵ تن آرد برای مصرف صنف و صنعت تخصیص داده شده است، عنوان کرد: گندم برای مصرف آرد نوع شش و صنف و صنعت در دو ماه فرودین و اردیبهشت ماه با قیمت ۱۲ هزار تومان و از خرداد ماه با قیمت ۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان و گندم واحدهای خبازی نوع یک و دو به ترتیب با قیمت ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان جهت تولید آرد مورد نیاز به کارخانجات آردسازی تحویل داده می شود.

وی با اشاره به اینکه توزیع آرد نانوایی ها از طریق سامانه یکپارچه مدیریت آرد انجام می شود، ادامه داد: این سامانه با هدف نظارت بر توزیع و جلوگیری از خروج آرد از شبکه در دو بخش انجام می شود، یک بخش نظارت حمل آرد از کارخانه تا نانوایی و بخش دوم سامانه فروش بدون نظارت بر حمل آرد صورت می گیرد.

زمانی تصریح کرد: استان زنجان دارای شش کارخانه آرد سازی می باشد و آرد تولید شده به وسیله شرکت‌های حمل و نقل و خود حمل توزیع می شود.