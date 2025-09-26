اتحاد و انسجام ملی نسخه شفابخش کشور در برابر مشکلات و فشارها است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید مرداپور در ادامه با تبریک هفته دفاع مقدس، بیان کرد: دفاع مقدس یک گنجینه عظیم و بیپایان برای ملت ماست. این ملت عزیز با دفاع از کشور، اعتقاد و وطن خود، به بزرگی و عظمت دست یافت. آنچه که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در طول انقلاب اسلامی انجام داد، امری شگرف و تحسینبرانگیز است که امروز نیز ملتهای دنیا شاهد آن هستند.
وی افزود: شاید ما گاهی متوجه نباشیم چه کردهایم، اما دنیا ایمان، ایستادگی، قدرت و عظمت ملت ایران را به وضوح مشاهده میکند. اوج این عظمت در دوران هشت سال دفاع مقدس متجلی شد.
امام جمعه ابهر همچنین ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی و امام حسن عسکری (ع) را پیشاپیش تبریک گفت و یاد و خاطره سیدالشهدای مقاومت، سید حسن نصرالله و همراهان شهید ایشان همچون شهید سید هاشم صفیالدین را گرامی داشت و بر ادامه مسیر مقاومت و استقامت تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه شهادت و مقاومت، گفت: مقام معطم رهبری میفرمایند: حاصل مقاومت و تلاش مجاهده یک انسان شهادت است شهادت، گمشده مجاهدینی است که در راه خدا استقامت و مقاومت میکنند و این دلمشغولیها و آرزوها آنها را به مقصد رسانده است.
امامجمعه ابهر درباره وضعیت جریانهای مقاومت در منطقه و تجربههای بهدستآمده گفت: برخی گمان میکنند با از دست رفتن یک خدمتگزار یا رهبر فداکار، حرکت متوقف میشود، اما برعکس تجربههای جدید باعث شده حزبالله با قدرت و هوشمندی بیشتر بازسازی شود.
مرادپور تصریح کرد: اگر دشمنان خیال میکنند با رفتن سید حسن نصرالله حزبالله از بین رفته، چرا امروز نگران مسلح بودن حزباللهاند و تلاش میکنند آن را خلعسلاح کنند؟،
وی ادامه داد: دلیل این امر نیز این است که حزبالله نیروی مؤثری در لبنان در عرصه اجتماعی، سیاسی و نظامی است درختی تنومند است که در برابر تجاوزگریها ایستاده و آیندهای روشنتر خواهد داشت.
امامجمعه ابهر به پیام مقام معظم رهبری که در آغاز مهرماه صادر شد اشاره کرد و گفت: ایشان نکاتی مهم را مطرح کردند که باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب، بحث مذاکره با آمریکا بود.
حجتالاسلام مرادپور با اشاره به تجربه مذاکره با غرب و بهویژه برجام، تأکید کرد: هرگاه شروع به عقبنشینی کنیم و زورگویی را پذیرفتیم، مسیر تهدید و تحمیل ادامه مییابد و دشمن هر بار طلبهای بیشتری خواهد داشت.
وی به مسئله ترس و تأثیر آن بر رفتار طرف مقابل اشاره کرد و افزود: هر چه ما از ترس عقبنشینی کنیم، طرف مقابل بیشتر رویکرد تهدیدآمیز اتخاذ خواهد کرد.
امامجمعه ابهر فناوری هستهای را فناوری بسیار پیچیده» و فراتر از یک علم یا صنعت صرف توصیف کرد و گفت: این صنعت مادر است که سایر صنایع را تغذیه میکند. خیلی از کشورهای صنعتی پیشرو دنیا اولین سرمایهگذاریشان روی صنعت هستهای انجام دادهاند.
حجتالاسلام مرادپور افزود: دشمنان بهدنبال آناند که کل علم را از دست ما بگیرند مگر میشود ما با این همه سرمایه گذاری از آن امکان واگذاری این دستاوردها به سادگی وجود ندارد.
امامجمعه ابهر با تاکید بر اینکه تجربه کشور ما نشان داده است که اتحاد و انسجام ملی نسخه شفابخش کشور در برابر مشکلات و فشارها است گفت: در هشت سال دفاع مقدس این مردم بودند که پشت نظام ایستادند؛ این بسیجیان مردم بودند که رفتند توی جبههها، جانشان را کف دستشان گذاشتند و مقابل دشمن ایستادند.
مرداپور درباره تحرکات اخیر و نیت دشمن برای برانگیختن نارضایتی گفت: دشمن طراحیش این بود که مردم را علیه نظام به خیابانها بکشاند، اما مردم متحد شدند و به نفع و در حمایت از نیروهای مسلح نظام آمدند.
امامجمعه ابهر با بیان اینکه این همبستگی باید حفظ و پاسداری شود تأکید کرد: پاسداری از انسجام ملی نیاز به مهارت و هنر دارد و هر شهروندی میتواند در حفظ این یکپارچگی نقشآفرین باشد.
وی درباره رفتار با فشارهای بینالمللی و مذاکره مجدد با غرب گفت: مقام معظم رهبری فرمودند مذاکره شرافتمندانه و عاقلانه نیست» و در شرایط کنونی راه ما ایران قوی» است.
حجتالاسلام مرادپور با بیان اینکه قوی شدن باید در همهجنبهها اتفاق بیفتد، افزود:اقتصاد، صنایع، دفاع، روابط اجتماعی و کانون خانواده — قدرت در همه عناصر باید دست به دست بدهد تا کشور قوی شود.
امام جمعه ابهر از عملیات و تلاشهای نیروهای اطلاعاتی کشور اشاره کرد و گفت: نیروهای اطلاعاتی ما اسناد مهمی را از اسرائیل غاصب و جنایتکار به کشور منتقل کرده بودند که چنین اقداماتی میتواند بازدارندگی» ایجاد کند و نشانهای از قدرت است.
