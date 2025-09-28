  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

امسال ۳۴ هزار نفر زنجانی از آموزش‌های رایگان هلال‌احمر بهره‌مند شدند

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۳۴ هزار و ۹۰۲ نفر در راستای محقق نمودن شعار «هر خانواده یک امدادگر» از آموزش‌های رایگان هلال احمر در سطح استان بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی افزود: آموزش کمک های اولیه، امروزه یکی از مهمترین و اصلی‌ترین آموزش های جمعیت هلال احمر به شمار می‌رود چرا که می‌توان با فراگرفتن این آموزشها، جان انسانی را نجات داد و با توسعه و گسترش فعالیت های آموزشی برای علاقه‌مندان شعار «هر خانه یک امدادگر» را محقق کرد.

وی بیان کرد: در نیمه نخست سالجاری ۳۴۹۰۲ نفر در سطح استان در قالب ۶۹۱ دوره آموزشی از آموزش‌های هلال احمر بهره مند شده اند. هاشمی تاکید کرد: این دوره‌ها مربوط به آموزش همگانی آمادگی در برابر مخاطرات، کمک های اولیه ۲۲ ساعته، آموزش همگانی خانه‌های هلال، پایه داوطلبی، مهارت های اولیه در شرایط اضطراری، نیروهای مسلح و آموزش دوره‌های تخصصی، آموزش های مبتنی بر نیاز بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: آموزش های بیان شده در سطح شهرها و روستاها، برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان شرکت ها، واحدها و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، مراکز نظامی و انتظامی، مدارس، بوستان‌ها، محلات، مساجد، اعضای خانه‌های هلال، پایگاه‌های امداد و نجات جاده ای و اعضای هلال احمر ارائه شده است.

وی تصریح کرد: همچنین گواهینامه معتبر برای فراگیران پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی و تخصصی صادر می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به شعب هلال احمر در شهرستان‌ها و خانه‌های هلال در سطح شهرها و روستاها از این دوره‌های آموزشی بهره مند شوند.

