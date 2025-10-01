صادقیان: تراز تجاری استان یزد ۶۱ میلیون دلار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان، با اعلام این خبر گفت: طی این مدت بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار از استان یزد به مقاصد مختلف صادرات شده است که بخش «معدن و صنایع معدنی» با سهم ۶۱ درصدی، «صنعت» با ۲۶ درصد، «کشاورزی» با ۷ درصد و «پتروشیمی و پایه نفتی» با ۶ درصد بیشترین سهم را در صادرات استان داشتهاند.
وی با اشاره به آمار واردات گفت: در پنجماهه نخست سال جاری ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۲۵۶ میلیون دلار وارد استان شده که عمدتاً در حوزه صنعت با سهم ۶۳ درصد بوده است، سایر بخشها شامل معدن و صنایع معدنی با ۱۲ درصد، پتروشیمی و پایه نفتی با ۴ درصد و کشاورزی با ۱ درصد از ارزش واردات را تشکیل میدهند.
صادقیان تراز تجاری مثبت یزد را نشانهای از رشد ظرفیتهای تولیدی و صادرات محور استان دانست و افزود: ارتقای زیرساختهای صنعتی، توسعه واحدهای فراوری معدنی، افزایش کیفیت تولیدات و گسترش بازارهای هدف صادراتی از مهمترین عوامل دستیابی به این دستاورد اقتصادی بوده است.
وی در پایان تأکید کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با همکاری فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، برنامههای توسعه صادرات را باهدف افزایش سهم استان در تجارت خارجی کشور ادامه خواهد داد.
