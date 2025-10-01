رئیس جمهور سابق کنگو در پی صدور حکم اعدام، ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طبق رای غیابی دادگاهی نظامی در کنگو، جوزف کابیلا، رئیس جمهور سابق این کشور به اعدام محکوم شده است.

ژنرال جوزف موتومبو کاتالای که ریاست این دادگاه نظامی را برعهده داشت، اعلام کرد که کابیلا به ارتکاب جرایم مختلفی از جمله خیانت، جنایت علیه بشریت، قتل، تجاوز جنسی، شکنجه و شورش گناهکار شناخته و محکوم شده است.

کابیلا که از حد فاصل سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور کنگو بود، در سال ۲۰۲۳ این کشور را ترک کرد اما به‌تازگی به گوما در شرق کنگو سفر کرد؛ منطقه‌ای که تحت کنترل گروه شورشی موسوم به «M۲۳» قرار دارد.

رئیس‌جمهور سابق کنگو در ماه جولای به اتهام حمایت از شورشیان مورد حمایت رواندا که امسال بخش‌های وسیعی از شرق کنگو را تصرف کردند، به طور غیابی محاکمه شد.

رواندا اتهام ارائه حمایت نظامی به این گروه شورشی را رد کرده است اما کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که ارتش روآندا نقشی «حیاتی» در تهاجم این گروه ایفا کرده است.

به‌دنبال صدور حکم دادگاه نظامی درباره کابیلا، هیچ اطلاعاتی درباره محل اقامت کنونی وی در دست نیست.