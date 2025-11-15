توافق صلح میان جمهوری دموکراتیک کنگو و اتحاد M۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جمهوری دموکراتیک کنگو و اتحاد M۲۳ رودخانه کنگو امروز شنبه توافق کردند تا در چارچوب مذاکرات دوحه به صلح دست یابند.
بر اساس اعلام این رسانه، مسعد بولوس مشاور ارشد ترامپ در امور اعراب و آفریقا در تلاش برای بزرگنمایی اقدامات واشنگتن، ادعا کرد: امضای توافق صلح در کنگو یک آغاز است و ما منتظر نتایج مثمر ثمری هستیم.
مشاور ارشد ترامپ در امور اعراب و آفریقا ادامه داد: این موفقیت با همکاری قطر و ایالات متحده حاصل شده است. ما با سازمانهای بشردوستانه برای حمایت از جمهوری دموکراتیک کنگو همکاری میکنیم. اقتدار دولتی و حاکمیت قانون، ثبات را به جمهوری دموکراتیک کنگو بازمیگرداند.
مسعد بولوس اضافه کرد: اتحادیه آفریقا نقش مهمی در اجرای توافق صلح در جمهوری دموکراتیک کنگو ایفا خواهد کرد.
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