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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

توافق صلح میان جمهوری دموکراتیک کنگو و اتحاد M۲۳

توافق صلح میان جمهوری دموکراتیک کنگو و اتحاد M۲۳

جمهوری دموکراتیک کنگو و اتحاد M۲۳ رودخانه کنگو برای دست یابی به صلح در دوحه قطر توافقی را امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جمهوری دموکراتیک کنگو و اتحاد M۲۳ رودخانه کنگو امروز شنبه توافق کردند تا در چارچوب مذاکرات دوحه به صلح دست یابند.

بر اساس اعلام این رسانه، مسعد بولوس مشاور ارشد ترامپ در امور اعراب و آفریقا در تلاش برای بزرگنمایی اقدامات واشنگتن، ادعا کرد: امضای توافق صلح در کنگو یک آغاز است و ما منتظر نتایج مثمر ثمری هستیم.

مشاور ارشد ترامپ در امور اعراب و آفریقا ادامه داد: این موفقیت با همکاری قطر و ایالات متحده حاصل شده است. ما با سازمان‌های بشردوستانه برای حمایت از جمهوری دموکراتیک کنگو همکاری می‌کنیم. اقتدار دولتی و حاکمیت قانون، ثبات را به جمهوری دموکراتیک کنگو بازمی‌گرداند.

مسعد بولوس اضافه کرد: اتحادیه آفریقا نقش مهمی در اجرای توافق صلح در جمهوری دموکراتیک کنگو ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6656832

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