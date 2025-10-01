به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع، ظهر چهارشنبه همزمان با هفته اسناد ملی و میراث مکتوب، در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری رویدادی فرهنگی با محوریت بزرگداشت ایرج افشار یزدی خبر داد.
مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با اشاره به تقارن این برنامه با سالروز ولادت ایرج افشار (۱۶ مهر ۱۳۰۴)، شخصیت برجسته ایرانشناس، نسخهپژوه و کتابشناس قرن بیستم، گفت: افشار نه تنها مفاخر یزد بلکه نامی شناختهشده در سطح جهانی است؛ هر جا سخن از ایرانشناسی و میراث مکتوب به میان میآید، نام او میدرخشد و بهمثابه پلی میان میراث کهن و فرهنگ امروز مطرح است.
زارع افزود: ایران را باید از دریچه اسناد، کتاب و پژوهش شناخت و استاد افشار در این مسیر نقشی بیبدیل داشته است. او در طول عمر ۸۵ ساله خود بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب تألیف و تصحیح و افزون بر سه هزار مقاله منتشر کرده است. کتاب ارزشمند یادگارهای یزد یکی از شناختهشدهترین آثار اوست.
مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با اشاره به نامگذاری ۱۵ تا ۲۲ مهر به عنوان «هفته ایرج افشار» در استان، هدف از برگزاری این نکوداشت را بازشناسی و معرفی بیشتر این چهره ماندگار دانست و گفت: در طول این هفته برنامههای متنوعی پیشبینی شده است.
به گفته زارع، بیش از ۵۰ نفر از پژوهشگران و ایرجشناسان برجسته کشور در این رویداد حضور خواهند داشت. مراسم افتتاحیه روز پانزدهم مهر در تالار مرکزی یزد با حضور مسئولان و شخصیتهای فرهنگی کشور برگزار میشود.
همچنین پنل تخصصی به ریاست دکتر امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشستهای علمی و ایرانشناسی، نمایشگاه اسناد خطی، رونمایی از مستند زندگی ایرج افشار، نشست «صد کتاب قرن» با محوریت کتاب یادگارهای یزد، و آیین بزرگداشت وحشی بافقی در شهرستان بافق، بخشی از برنامههای این هفته خواهد بود.
زارع اعلام کرد: اختتامیه این رویداد نیز بیستم مهر، همزمان با روز بزرگداشت حافظ شیرازی، در شهرستان تفت و با شعار یزد، حافظ، ایرج افشار و توسعه برگزار خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که این برنامه در سالهای آینده در سطحی گستردهتر و در قالب کنگره ملی با حضور پژوهشگران و دریافت مقالات علمی ادامه یابد.
زارع در پایان از پیگیری راهاندازی پژوهشکدهای با نام ایرج افشار در یزد خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، تربیت نسلی فرهیخته و متخصص در حوزه میراث مکتوب برای آینده کشور است.
