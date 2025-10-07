به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی شامگاه سه شنبه در آئین بزرگداشت صدمین سالروز تولد ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و پژوهشگر برجسته فرهنگ و تمدن ایران که در تالار مرکزی یزد برگزار شد، با اشاره به حضور پرشمار مردم فرهنگدوست از سراسر کشور در این مراسم گفت: همین که پس از گذشت ۱۵ سال از درگذشت استاد افشار، چنین جمعیتی برای نکوداشت او گرد آمدهاند، نشان از عمق تأثیر و ماندگاری نام و یاد او در حافظه فرهنگی ایران دارد.
امیرخانی با تأکید بر دقت علمی و روحیه مسئولیتپذیری ایرج افشار افزود: در میان پژوهشگرانی که آثار فراوانی از خود بر جای میگذارند، گاه سطحینگری یا خطا دیده میشود، اما افشار از این آسیبها به دور بود. تسلط ایرج افشار بر تاریخ معاصر ایران و دقت در مستندات، آثارش را از گذر زمان مصون کرده است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با یادآوری جامعیت علمی افشار اظهار داشت: امروز نیز بسیاری از آثار و نوشتههای ایرج افشار همچنان مرجع معتبر پژوهشهای تاریخی و فرهنگی است و نسل جدید پژوهشگران میتوانند به آنها تکیه کنند.
وی در ادامه به سخاوت علمی ایرج افشار اشاره کرد و گفت: استاد هیچگاه دانستههای خود را در انحصار نگه نمیداشت. هر کس برای پرسشی یا دستیابی به منبعی به سراغش میرفت، در خانهاش باز بود و با رویی گشاده پاسخ میداد. این ویژگی، او را در میان اهل علم به شخصیتی استثنایی بدل کرده بود.
امیرخانی در پایان از مسئولان و مردم فرهنگدوست یزد به دلیل اهتمام در برگزاری شایسته این مراسم قدردانی کرد و افزود: یزد، با پیشینه غنی فرهنگیاش، شایسته است که یاد و میراث چنین مردان فرهیختهای را زنده نگه دارد؛ چرا که نام ایرج افشار از سرمایههای معنوی این سرزمین است.
