ریاض منصور: جهان برای تشکیل کشور مستقل فلسطین متحد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی تحولات خاورمیانه با محوریت غزه و فلسطین گفت: آتشبس در غزه باید بدون تأخیر برقرار شود زیرا بیش از دو میلیون نفر با وحشت غیرقابل وصفی روبرو هستند.
«ریاض منصور» در ادامه سخنانش افزود: نسلکشی و قحطی در غزه باید پایان یابد. جهان برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی متحد شده است و ما به اعلامیه نیویورک متعهد هستیم.
وی تصریح کرد: ما از تلاشهای رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به خونریزی و نجات جان انسانها و مخالفت او با الحاق کرانه باختری و آوارگی فلسطینیها استقبال میکنیم.
نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل همچنین گفت: فلسطینیها حق دارند حکومت خودشان را به دست بگیرند و اینکه کرانه باختری و غزه تحت کنترل یک قدرت باشند.
ریاض منصور خاطرنشان کرد: همه ما باید برای خلاص شدن از شر جنگ و اشغال خاورمیانه تلاش کنیم. ما باید به خشونت و بیعدالتی پایان دهیم و مردم ما باید بدون تأخیر از حمایت برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: صلح باید یک هدف مشترک باشد تا به یک واقعیت مشترک برای همه تبدیل شود.
