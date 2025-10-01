واکنش جنبش حماس به ادعای «کاتز» درباره ساکنان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس با صدور بیانیه ای تأکید کرد: اظهارات «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه هر کسی که در شهر غزه باقی بماند به عنوان مبارز یا حامی تروریسم طبقه‌بندی خواهد شد، مظهر آشکار زورگویی و قلدرمآبی است.

جنبش حماس در ادامه بیانیه خود افزود: اظهارات کاتز مقدمه‌ای برای تشدید جنایات جنگی ارتش اشغالگر علیه صدها هزار نفر از ساکنان بی‌گناه شهر غزه است.

این جنبش اعلام کرد: جامعه بین‌المللی، کشورهای عربی و اسلامی باید فوراً برای توقف تخلفات جدی رژیم اشغالگر اقدام کنند.

بیانیه حماس در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی صادر شده است که بار دیگر به ساکنان شهر غزه هشدار داد و خواستار تخلیه فوری این شهر شد.

وی مدعی شد که ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی درصدد تشدید محاصره شهر غزه به منظور نابودی حماس است؛ هدفی که پس از گذشت دو سال از جنگ و جنایات همه جانبه، اشغالگران از دستیابی به آن عاجز و ناتوان ماندند.

کاتز همچنین ادعا کرد که این آخرین فرصت برای ساکنان غزه است که به سمت جنوب بروند و هر آنکه در شهر بماند تروریست و حامی تروریست قلمداد خواهد شد.