به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پالیتیکس تودی»، «محمد اسحاق دار»، وزیر امور خارجه پاکستان چهارشنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به اصطلاح پایان دادن به جنگ در نوار غزه، طرح مورد نظر پاکستان نیست.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، اسحاق دار در این خصوص اعلام کرد: طرحی که ترامپ اعلام کرده، سند مورد نظر ما نیست. ما سندی را برای آن‌ها ارسال کرده‌ایم که در آن برخی بندهای کلیدی مد نظر ما گنجانده شده است. اعلام طرح ۲۰ بندی از سوی ترامپ، موضع‌گیری از سوی آن‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: ما بیانیه‌ای مشترک به نمایندگی از ۸ کشور در خصوص طرح ترامپ صادر کرده‌ایم و به آن پایبند هستیم و بر اساس آن نیز عمل خواهیم کرد.

وزیر خارجه پاکستان اهداف اصلی طرح پیشنهادی را «تضمین آتش بس، توقف خونریزی، تسهیل ورود کمک های بشردوستانه و پایان دادن به آوارگی اجباری» عنوان کرد.

ترامپ روز دوشنبه همزمان با دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راه ادعایی خود برای آتش بس در غزه را رونمایی و تهدید کرد که اگر حماس با این پیشنهاد موافقت نکند، به ادامه عملیات نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان خواهد داد.

این طرح پیش از این قرار بود در ۲۱ ماده ارائه شود که ظاهراً به ۲۰ ماده تقلیل پیدا کرده است و به دلیل انجام برخی تغییرات در نسخه اولیه آن به نفع صهیونیست ها، خشم کشورهای اسلامی را در پی داشته است.