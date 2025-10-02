حیدریان: اقتصاد فرهنگ در توسعه پایدار کاشان مورد توجه باشد

حسین حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم توجه به اقتصاد فرهنگ، آن را حلقه مفقوده بسیاری از مباحث فرهنگی این شهر دانست و اظهار کرد: متأسفانه تاکنون در این حوزه اقدامات جدی و کافی انجام نشده است.
وی با اشاره به جایگاه صنایع خلاق فرهنگی در جهان ابراز کرد: امروزه در بسیاری از کشورها، صنایع خلاق بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسعه پایدار فرهنگی مطرح هستند، اما در کاشان هنوز به این حوزه آنگونه که شایسته است پرداخته نشده است.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان نقش نهادهای فرهنگی شهر را در این زمینه تعیینکننده دانست و تصریح کرد: شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند نقش کلیدی در پیشبرد اقتصاد فرهنگ ایفا کنند، هرچند محدودیتهای اعتباری در برخی موارد مانع تحقق کامل اهداف میشود. با این حال، اگر مسئولیت اجتماعی صنایع در حوزه فرهنگ تقویت شود، میتوان در دهههای آینده به دستاوردهای ارزشمندی دست یافت.
وی در ادامه بر ضرورت تدوین سند توسعه فرهنگی کاشان تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار باید نقشهراهی جامع برای ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تهیه شود تا سیاستگذاریها و برنامهریزیهای فرهنگی شهر با افق بلندمدت پیش برود.
سهراب سپهری؛ ظرفیتی مغفول در توسعه فرهنگی و گردشگری کاشان
عفت پدرامفر نیز در نشست شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع اختتامیه جایزه ادبی هنری سهراب سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه این شاعر و نقاش معاصر تأکید کرد و اظهار کرد: سهراب سپهری با شعرها و نقاشیهای خود در دل مردم جای گرفته و اشعارش بخشی از زبان روزمره جامعه شده، اما هنوز در کاشان آنگونه که شایسته است معرفی نشده است.
وی با اشاره به اهمیت برنامهریزیهای فرهنگی ابراز کرد: جایزه ادبی هنری سهراب سپهری گامی ارزشمند است، اما لازم است اداره فرهنگ و ارشاد نقش محوری در این رویدادها داشته باشد. شورا نیز آماده همکاری است.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان ظرفیتهای گردشگری کاشان را یادآور شد و تصریح کرد: شخصیتهایی مانند سهراب سپهری میتوانند محور توسعه گردشگری فرهنگی شوند. همانطور که خانه شهید زینالدین در قم و منزل حضرت امام مقصد گردشگری شدهاند، کاشان هم میتواند با معرفی خانه و آثار سپهری جاذبهای تازه بیافریند.
وی توجه به آموزش نسل جوان را ضروری دانست و گفت: شناخت مفاخر کاشان چون سهراب سپهری و محتشم کاشانی باید در مدارس و دانشگاهها تقویت شود، چرا که بسیاری از دانشآموزان و دانشجویان آگاهی کافی از آنان ندارند.
پدرام فر در پایان از تلاشهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورا در معرفی بیشتر این هنرمند برجسته قدردانی کرد.
