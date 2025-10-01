باغ شیخی: جایزه سهراب سپهری فرصت توسعه فرهنگی وگردشگری ادبی کاشان است

حسین باغ شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین دوره جایزه ادبی سهراب سپهری در کاشان اظهار کرد: این جایزه در دو بخش تصویرسازی و ادبیات نو برگزار خواهد شد و برای ارتقای کیفیت آن، کارگاههای آموزشی و جلسات تخصصی با حضور دبیران و صاحبنظران برنامهریزی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری بینبخشی ابراز کرد: اداره میراث فرهنگی، دانشگاه کاشان و سایر نهادهای فرهنگی در این فرآیند مشارکت خواهند داشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کاشان همچنین پانزدهم مهرماه را زمان برگزاری این رویداد اعلام کرد و تصریح کرد: این تاریخ برای کاشان اهمیتی ویژه دارد؛ چرا که همزمان با آیین جهانی قالیشویان، نخستین میراث ثبتشده کاشان در یونسکو، به نام سهراب سپهری نیز در تقویم فرهنگی شهر ثبت شده است. کنار هم قرار گرفتن این دو رویداد، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی غنای فرهنگی کاشان ایجاد میکند.
وی در پایان با اشاره به جایگاه جهانی سهراب سپهری در ادبیات معاصر خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت میتواند راهگشای توسعه گردشگری ادبی و در نهایت تقویت اقتصاد محلی کاشان باشد.
ظرفیتهای فرهنگی شهر مغفول مانده است / سهراب سپهری باید به جهان معرفی شود
علی هاشمی طاهری، عضو شورای اسلامی شهر کاشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاشان شهری با فرهنگی اصیل و غنی است و وظیفه ماست که این ظرفیتها را به دنیا معرفی کنیم.
وی ابراز کرد: سهراب سپهری باید به شکلی جامع و کامل به جامعه جهانی شناسانده شود؛ اقدامی که میتواند بستری برای معرفی قابلیتهای فرهنگی و هنری کاشان در سطح ملی و بینالمللی باشد.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان با تأکید بر ضرورت حمایتهای سیاسی و اجتماعی از طرحهای فرهنگی گفت: پشتیبانی جدی از این پروژهها میتواند موتور محرک توسعه فرهنگی شهر باشد.
وی همچنین جایزه ادبی هنری سهراب سپهری را پروژهای راهبردی در حوزههای فرهنگی، ادبی و اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: ما باید ابعاد مختلف شخصیت سهراب سپهری را معرفی کنیم تا این نام بزرگ در سطح جهانی بدرخشد. اقداماتی مانند گردآوری دستنوشتهها و مرمت خانهی سهراب میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
هاشمی طاهری بر لزوم همافزایی نهادهای علمی و اجرایی تأکید کرد و گفت: با مشارکت دانشگاه کاشان، شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی امیدواریم بتوانیم نام سهراب سپهری را در سطح جهانی تثبیت کنیم و ظرفیتهای کاشان را بیش از پیش به جهان بشناسانیم.
نظر شما