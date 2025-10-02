رئیس هیئت نظارت انتخابات نظام پزشکی : زیربار هیچ فشاری نخواهیم رفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد جمالیان، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی در یک برنامه تلویزیونی با قدردانی از همکاری نهادهای مختلف از جمله دانشگاه‌ها، دستگاه‌های امنیتی و قضایی در روند بررسی صلاحیت‌ها، اعلام کرد: از میان ۷۲۴ نفر داوطلب ثبت‌نام شده، ۱۴ نفر انصراف داده‌اند و در نهایت تنها ۳۸ نفر رد صلاحیت شدند. همچنین صلاحیت ۱۰۷ نفر به دلیل نرسیدن به حد نصاب در حوزه‌های انتخابی بررسی نشده است.

به گفته جمالیان، نسبت افراد ردصلاحیت‌شده به کل داوطلبان کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) است. وی تاکید کرد: فرآیند بررسی صلاحیت‌ها کاملاً بر اساس آیین‌نامه اجرایی انجام شده و هیچ‌گونه فشار از سوی جریان‌ها، سازمان‌ها یا حتی دولت در این زمینه وجود نداشته است.

رئیس هیئت نظارت با اشاره به پایان مهلت اعتراض‌ها گفت: امروز نتیجه نهایی به هیئت اجرایی اعلام شد و از هفته آینده کاندیداها وارد مرحله تبلیغات خواهند شد. بنابراین هیچ‌گونه تغییر جدید در تایید یا رد صلاحیت‌ها رخ نخواهد داد.

جمالیان در پایان گفت: انتخابات ۲۵ مهر با مشارکت خوب برگزار شود و افرادی برگزیده شوند که دغدغه‌های صنفی جامعه پزشکی و مردم را پیگیری کنند.