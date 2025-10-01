هشدار رئیسی نسبت به همه گیری انفجاری تب دنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علیرضا رئیسی گفت: در برخی کشورها، شیوع تب دنگی منجر به پُر شدن تمامی تخت‌های بیمارستانی و بحران جدی درمانی شده است، البته خوشبختانه ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم اما اگر دیر اقدام کنیم، با بحران مواجه خواهیم شد؛ کمیسیون بهداشت قول داد که تلاش خود را برای تامین اعتبارات لازم به منظور مقابله با این بیماری به کار ببرد.

وی با اشاره به شیوع فزاینده بیماری تب دِنگی در جنوب و جنوب شرق کشور، بر لزوم اقدام فوری، تأمین بودجه مناسب و مشارکت جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی در کنترل این بیماری تاکید کرد و افزود: یکی از چالش‌های مهم بهداشتی کشور، به‌ ویژه در فصل بارندگی، شیوع تب دِنگی به‌واسطه گسترش پشه ناقل آن یعنی پشه آئدس است و کانون‌های اصلی این پشه در مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از سیستان و بلوچستان به ویژه چابهار و هرمزگان قرار دارد.

رئیسی بر ضرورت توجه جدی به بهسازی محیط تاکید کرد و ادامه داد: برای کنترل مؤثر این بیماری، همکاری بین‌بخشی تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، وزارت نیرو، شهرداری‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط ضروری است زیرا یکی از عوامل اصلی گسترش این بیماری، نبود بهداشت مناسب محیط و شرایط نامساعد زیست‌محیطی برای رشد لاروهای پشه‌ها است البته دستگاه ها همکاری دارند اما نیاز است این بیماری با وسواس و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با ارائه آمارهای رسمی گفت: در چابهار از اواخر سال ۱۴۰۲ تاکنون، بیش از ۱۳۰۰ مورد ابتلا به تب دِنگی شناسایی شده و در استان هرمزگان نیز بیش از ۴۳ مورد مثبت گزارش شده و این آمار در صورت عدم مداخله جدی، به‌سرعت افزایش خواهد یافت.

وی ضمن هشدار درباره تجربه کشورهای دیگر در زمینه شیوع تب دِنگی، گفت: تب دِنگی از جمله بیماری‌هایی است که با یک همه‌گیری انفجاری می‌تواند به‌سرعت نظام سلامت را تحت فشار قرار دهد و در برخی کشورها، شیوع این بیماری منجر به پر شدن تمامی تخت‌های بیمارستانی و بحران جدی درمانی شده است البته خوشبختانه ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم، اما اگر دیر اقدام کنیم، با بحران مواجه خواهیم شد.

رئیسی درباره چالش‌های خاص استان‌های درگیر توضیح داد: در چابهار، فقط ۲۰ درصد مردم به آب آشامیدنی لوله‌کشی دسترسی دارند و باقی مردم از آب‌انبارها استفاده می‌کنند و این مخازن، یکی از کانون‌های رشد لاروهای پشه آئدس هستند البته در استان هرمزگان نیز مشکل بیشتر ناشی از تجمع آب‌های سطحی در مناطقی با بهسازی محیط نامناسب است که بستری برای تکثیر پشه‌ها فراهم می‌کند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: آموزش عمومی مردم و ارتقای سواد سلامت از پایه‌های اصلی کنترل تب دِنگی است اما در کنار آن، تأمین بودجه کافی برای اجرای برنامه‌های مبارزه با پشه آئدس، گام اساسی در مهار این بیماری است البته در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، موضوع بودجه مورد بحث قرار گرفت و قول مساعد داد که نهایت اهتمام خود را برای تامین اعتبارات لازم برای مقابله با این بیماری به کار ببرد.

وی افزود: این بیماری محدود به جنوب و جنوب‌شرق کشور نیست و برخی استان‌های شمالی نیز در معرض خطر هستند و باید موضوع با عزم ملی و حساسیت بالا پیگیری شود؛ مقابله با تب دِنگی تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست بلکه نیازمند همکاری جدی تمامی نهادها، استانداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و رسانه‌ است.