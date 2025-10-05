توصیه هایی برای افزایش مشارکت در انتخابات نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید علویان، عنوان داشت: در آستانه انتخابات نظام پزشکی سال ۱۴۰۴، اکنون زمانی است که باید با هوشیاری، آگاهی و مسئولیت‌پذیری وارد عمل شویم. نظام پزشکی متعلق به تک‌تک اعضای آن است و تصمیم امروز ما، سرنوشت فردای این نهاد را رقم خواهد زد.

تجربه‌های گذشته نشان داده است که اگر با آگاهی رأی ندهیم، فرصت اصلاح ساختارها و دفاع از شأن و حقوق حرفه‌ای‌مان از دست خواهد رفت. ما باید به افراد رأی دهیم، نه به لیست‌ها؛ باید به شاخص‌ها توجه کنیم، نه به شعارها.

وقتی رأی ارزشمند خود را می‌نویسیم، بیندیشیم که:

- کدام‌یک از داوطلبان، سابقه‌ای روشن و شفاف در عملکرد خود داشته‌اند؟

- کدام‌یک به افکار عمومی پاسخگو بوده‌اند؟

- کدام‌یک مسیرهای مناسب‌تری برای ارائه خدمت مطلوب‌تر و باکیفیت‌تر به اعضای محترم صنف طراحی و اجرا کرده‌اند؟

و کدام‌یک به نیازها، خواسته‌ها و مطالبات ایشان توجه نموده‌اند؟

فراموش نکنیم چه کسانی توانستند پروانه‌های مطب را به‌ صورت آنلاین و شفاف صادر کنند، چه کسانی به حرمت اعضای نظام پزشکی توجه کردند، و چه کسانی در عرصه آموزش، تحول ایجاد کردند.

نظام پزشکی تهران با داشتن حدود یک‌ سوم اعضای کشور، نباید به حاشیه رانده شود. باید پرسید: آیا مسیر استقلال آن طی شده است یا نه؟ اگر نه، چرا؟ چه کسانی در فرآیند این استقلال مانع‌تراشی کردند؟ و حتی چه کسانی در برابر آن موانع سکوت کردند؟

رأی ما نباید فقط نشانه امید باشد، بلکه باید نشانه مسئولیت باشد؛ مسئولیت در قبال آینده حرفه‌مان، در قبال نسل جوان‌تر، و در قبال بیماران‌مان.

از همه همکارانم می‌خواهم در این انتخابات با مشارکت گسترده، فعالانه و آگاهانه شرکت کنند و به کسانی رأی دهند که شایستگی، تخصص، صداقت و تعهد به اصول حرفه‌ای را در کارنامه خود نشان داده‌اند.

با همفکری جمعی از دوستان، مبانی فکری و اجرایی‌ای را که سال‌ها برای فهم، درک و تجربه آن موی سپید کرده‌ام، به رشته تحریر درآورده‌ام. آن را از سویی به تمامی داوطلبان تقدیم می‌کنم تا در صورت تمایل، صراحتاً همراهی خود را با آن اعلام نمایند. البته این اعلام، الزام و التزاماتی نیز برای ایشان به همراه دارد که فقط یکی از آن‌ها پذیرش نظارت همگانی و تعهد به پاسخ‌گویی است.

از سوی دیگر، آن را تقدیم جامعه فرهیخته پزشکی می‌کنم تا در صورت تمایل، فارغ از هر گرایش و سلیقه، ورای نام‌ها و رشته‌ها و تعلقات غیرمؤثر در بهبود امور، تنها بر اساس شایستگی، افرادی را انتخاب نمایند که خود را متعهد به اجرای این مبانی بدانند.

فراموش نکنیم: سرنوشت نظام پزشکی، سرنوشت ماست.

رأی بدهیم به کسانی که:

• به چابک‌سازی و شفاف‌سازی ساختار اداری پایبند هستند.

• به حذف تضاد منافع و سلامت تصمیم‌گیری در سازمان پایبند هستند.

• به حفظ حرمت و کرامت اعضای نظام پزشکی، نه در حرف، که در عمل پایبند هستند.

• به دفاع مؤثر و مستند از حقوق صنفی درمانگران در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی پایبند هستند.

• به استقلال حرفه‌ای سازمان و مقاومت در برابر فشارهای بیرونی پایبند هستند.

• به شفافیت مالی، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه و سایر صندوق‌ها و پاسخ‌گویی به اعضا پایبند هستند.

• به توسعه آموزش، ارائه مشاوره حقوقی فعال و حمایت حرفه‌ای واقعی از اعضا پایبند هستند.