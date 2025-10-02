احمد مرادی: ساخت پل خلیج فارس نباید در حد یک آرزو باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی روز پنجشنبه در نشست سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان هرمزگان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، افزود: رفع تعلل در موضوع بار ملوانی، امری است که میتواند به نوعی خنثیسازی بخشی از فشارهای اقتصادی تعبیر شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تامین سهم دولت در صندوق گردش کشاورزی به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که ۴۹ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۵۱ درصد آن متوجه دولت است و با تامین سهم دولتی (۱۰ درصد)، مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد.
مرادی با اشاره به تامین حق آبه استان از پروژههای شیرینسازی، خرید تضمینی آب و ابلاغ دستور لازم به استانهای ذینفع شد، خاطرنشان کرد: هرمزگان همواره در تامین آب چندین استان دیگر سهیم بوده و آسیبهای محیط زیستی متحمل شده و حق مردم استان برای دریافت حداقل ۳۰ درصد از آبی که از استان خارج میشود، پایدار است.
نظر شما