  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

احتمال ویروسی بودن مرگ فوک های خزری بررسی می شود

احتمال ویروسی بودن مرگ فوک های خزری بررسی می شود

رشت- در پی مشاهده لاشه‌های فوک در سواحل گیلان اداره‌ کل حفاظت محیط‌ زیست استان ضمن بررسی علت مرگ تاکید کرد: شهروندان از هرگونه تماس، جابجایی یا نزدیکی به لاشه فوک‌ها جداً خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزها و هفته‌های اخیر، هم‌زمان با آغاز بارندگی‌ها و مواج شدن دریای خزر، چندین لاشه فوک در سواحل استان گیلان مشاهده شده است.

با وجود اینکه اغلب لاشه‌ها در وضعیت فساد و پوسیدگی قرار داشتند و امکان نمونه‌برداری علمی از آن‌ها وجود نداشت، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که وضعیت جسمی مناسب لاشه‌ها حاکی از وقوع یک مرگ دسته‌جمعی و ناگهانی است که می‌تواند ناشی از یک عامل طبیعی یا غیرطبیعی باشد.

«عباس عاشوری» رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در این خصوص اظهار داشت : با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از مرگ‌ومیر در سایر گونه‌های دریایی دریای خزر دریافت نشده است، احتمال وجود یک عامل ویروسی به‌عنوان علت اصلی این تلفات مطرح است. این مرگ‌ومیرها عمدتاً در بخش‌های میانی دریا رخ داده و با مواج شدن دریا و در زمان بارندگی‌ها، لاشه‌ها به ساحل منتقل شده‌اند.

وی افزود : تا زمان مشخص شدن علت دقیق این تلفات، ضروری است تمامی شهروندان و نهادهای محلی همکاری لازم را به‌عمل آورند تا از گسترش احتمالی ویروس (در صورت تأیید و اثبات) به سایر پستانداران ساحلی مانند شغال‌ها و سگ‌ها جلوگیری شود.

گفتنی است؛ ویروس دستمپر در دهه‌های گذشته یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر فوک‌های خزری بوده و اخیراً نیز گزارش‌هایی از ابتلای این گونه به ویروس آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان منتشر شده است. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده بر روی دو لاشه سالم در سال جاری در حوزه جنوبی دریای خزر نشان داده که هیچ‌یک از این دو ویروس در لاشه این دو فوک توسط کارشناسان دامپزشکی تأیید نشده‌اند.

کد خبر 6609289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها