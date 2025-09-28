عاشوری: تلفات فک های خزری در گیلان به ۲۶ قلاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عاشوری از کشف لاشه ۲۶ فک خزری در سواحل این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: بیشترین لاشه‌های کشف شده مربوط به سواحل شهرستان‌های بندر انزلی، بندر کیاشهر و رشت بوده است.

عاشوری افزود: از این تعداد، ۸ لاشه در فصل بهار، ۱۶ لاشه در تابستان و ۲ لاشه نیز در روزهای ابتدایی مهرماه در سواحل گیلان مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه کشف لاشه فک‌های خزری در سواحل شمال کشور و افزایش تلفات تنها پستاندار دریای خزر که در خطر انقراض قرار دارد، موجب نگرانی کارشناسان محیط زیست و دوستداران حیات وحش شده است، اظهار داشت: آزمایش‌های متعددی برای یافتن علت مرگ این پستاندار دریایی در استان‌های حاشیه دریای خزر شامل گیلان، مازندران و گلستان و حتی کشورهای همجوار انجام شده اما هنوز علت دقیق تلفات مشخص نشده است.

رئیس اداره محیط زیست دریایی گیلان با تاکید بر ادامه تحقیقات کارشناسان مرکز حفاظت فک خزری خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که این فک‌ها داخل دریا جان خود را از دست داده‌اند و لاشه‌های پوسیده شده با امواج به ساحل منتقل می‌شوند، به همین دلیل امکان نمونه‌برداری از بافت‌ها وجود ندارد.

فک خزری که تنها پستاندار بومی دریای خزر محسوب می‌شود، در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) به عنوان گونه‌ای در معرض انقراض ثبت شده است و افزایش تلفات این گونه، زنگ خطری برای حفظ تنوع زیستی و سلامت اکوسیستم دریایی منطقه به شمار می‌رود.