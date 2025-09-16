شمار تلفات فوک خزری در مازندران به ۴۴ قلاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله اسماعیلی، اظهار داشت: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.

وی افزود: پایش‌های مستمر سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری اداره‌کل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط انجام خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست: در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشه‌های احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

وی گفت: با احتساب مورد کشف شده، شمار لاشه‌های شناسایی‌شده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۴ قلاده رسیده است که اهمیت پایش‌های مستمر و برنامه‌های حفاظتی در منطقه را نشان می‌دهد.