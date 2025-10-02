  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

پیروزی پرگل استقلال مقابل نفت آبادان در لیگ برتر فوتسال زنان

پیروزی پرگل استقلال مقابل نفت آبادان در لیگ برتر فوتسال زنان

هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان با پیروزی پرگل تیم استقلال تهران و نفت آبادان برابر رقبا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان ظهر امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر) با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد و تیم‌های استقلال تهران، پالایش نفت آبادان، مس کرمان، فولاد هرمزگان، ایران زمین ملارد و گلبرگ تاکستان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.

نتایج هفته سوم لیگ فوتسال زنان به شرح زیر است:

*استقلال تهران ۷ - ۱ پالایش نفت آبادان

*پالایش نفت آبادان ۴ - ۱ ملی حفاری اهواز

*مس کرمان ۵ - صفر سپاهان اصفهان

*فولاد هرمزگان ۲ - صفر مس رفسنجان

*نماینده خراسان رضوی صفر - ۲ ایران زمین ملارد

*نفت امیدیه ۱ - ۳ گلبرگ تاکستان

کد خبر 6609290

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها