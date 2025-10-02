پیروزی پرگل استقلال مقابل نفت آبادان در لیگ برتر فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان ظهر امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر) با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد و تیم‌های استقلال تهران، پالایش نفت آبادان، مس کرمان، فولاد هرمزگان، ایران زمین ملارد و گلبرگ تاکستان مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.



نتایج هفته سوم لیگ فوتسال زنان به شرح زیر است:



*استقلال تهران ۷ - ۱ پالایش نفت آبادان



*پالایش نفت آبادان ۴ - ۱ ملی حفاری اهواز



*مس کرمان ۵ - صفر سپاهان اصفهان



*فولاد هرمزگان ۲ - صفر مس رفسنجان



*نماینده خراسان رضوی صفر - ۲ ایران زمین ملارد



*نفت امیدیه ۱ - ۳ گلبرگ تاکستان