قول ملی پوش فوتسال ایران برای غافلگیرکردن مردم در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران در حالی فصل جدید خود را آغاز کرده که این مسابقات امسال با حضور ۱۲ تیم دنبال می‌شود. تصمیمی که به گفته برخی کارشناسان و بازیکنان می‌تواند هم جنبه‌های مثبت داشته باشد و هم چالش‌های تازه‌ای ایجاد کند. سطح رقابت‌ها در همین هفته‌های ابتدایی نشان داده تیم‌های مختلف با انگیزه زیادی وارد میدان شده‌اند و لیگ پیش‌رو جذابیت‌های خاص خود را خواهد داشت. با این حال لغو یکی از مسابقات در هفته دوم به دلیل آماده نبودن یک باشگاه بار دیگر بحث کیفیت و استانداردهای لیگ را در کانون توجه قرار داد و این پرسش را به وجود آورد که آیا افزایش تعداد تیم‌ها به جای ارتقای سطح رقابت ممکن است به کیفیت لیگ لطمه بزند.

در میان تیم‌های حاضر در این دوره فولاد هرمزگان یکی از تیم‌هایی است که باوجود دیر بسته شدن توانسته توجهات زیادی را جلب کند. این تیم کمتر از یک هفته مانده به آغاز فصل تمرینات خود را آغاز کرد ولی بازیکنانش امیدوارند با هماهنگی بیشتر در ادامه راه نتایج قابل قبولی کسب کنند. فولاد در کنار استقلال و نفت آبادان از جمله تیم‌هایی است که نام‌شان در میان مدعیان قهرمانی مطرح می‌شود.

نسیمه غلامی بازیکن تیم فوتسال زنان فولاد هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سطح لیگ برتر امسال اظهار داشت:هنوز چند هفته بیشتر از آغاز مسابقات نگذشته و برای قضاوت نهایی کمی زود است اما به نظر می‌رسد امسال شاهد رقابت باکیفیتی باشیم. با این حال معتقدم حضور ۱۲ تیم در لیگ زنان با توجه به پتانسیل موجود تصمیم درستی نبود. لیگ اگر با ۸ یا نهایتاً ۱۰ تیم برگزار شود کیفیت واقعی خود را نشان خواهد داد. همین امسال دیدیم در هفته دوم به دلیل عدم آمادگی یک باشگاه یک مسابقه لغو شد؛ اتفاقی که به کیفیت و حتی امنیت لیگ لطمه می‌زند و می‌تواند اسپانسرها را از ادامه همکاری دلسرد کند.

وی درباره مدعیان قهرمانی در این فصل توضیح داد: به نظرم نمی‌توان گفت فقط سه تیم استقلال، نفت آبادان و فولاد مدعی هستند. استقلال تیم خوبی بسته و بازیکنان و کادر فنی باکیفیتی دارد. نفت آبادان هم قهرمان دو دوره گذشته است که همین تجربه به آنها کمک می‌کند. در فولاد هم همه تلاش ما این است که در کورس قهرمانی باقی بمانیم و بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

غلامی در مورد بسته شدن دیرهنگام فولاد یادآور شد: واقعاً تیم دیر بسته شد و کمتر از یک هفته مانده به شروع مسابقات تمرینات را آغاز کردیم. این شرایط کار را سخت‌تر کرد اما به نظرم رفته‌رفته هماهنگی ایجاد خواهد شد و فولاد نتایج بهتری می‌گیرد. امسال سطح تیم‌ها نزدیک است و همه در یک سطح قرار دارند. ما باید ابتدا خودمان را بازیابی کنیم و سپس با قدرت در هر مسابقه حاضر شویم. مطمئن باشید در ادامه لیگ بازی‌های زیبایی از فولاد خواهید دید.

ملی‌پوش فوتسال زنان کشورمان درباره حضور استقلال در لیگ برتر گفت: به نظر من این اتفاق بسیار خوشایندی بود. حضور باشگاه‌های بزرگ به دیده شدن لیگ زنان کمک می‌کند و باعث جذب اسپانسرهای قوی‌تر می‌شود. جای پرسپولیس، تراکتور و سایر باشگاه‌های مطرح در لیگ خالی است و امیدوارم سال آینده شاهد حضور آنها باشیم.

او در پاسخ به این پرسش که در صورت ورود باشگاه‌های بزرگ به لیگ علاقه‌مند است برای کدام تیم بازی کند؟ گفت: هواداری یک موضوع کاملاً دلی است و هر کسی از کودکی طرفدار یک تیم بوده است ولی در فوتسال زنان شرایط متفاوت است. ما حتی مطمئن نیستیم لیگ در آینده با چه تعداد تیم ادامه پیدا می‌کند. بنابراین برایم تفاوتی ندارد در کدام تیم باشم فقط دوست دارم لیگ حرفه‌ای و باکیفیت داشته باشیم.

عضو تیم ملی فوتسال زنان درباره گروه‌بندی ایران در جام جهانی فیلیپین تأکید کرد: گروه سختی داریم و بازی‌های دشواری پیش روست ولی ما تیم ملی ایران هستیم؛ تیمی که نامش برای رقبا ترسناک است. نگاه ما به اسم تیم‌ها نیست بلکه با تمام توان تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه ممکن را بگیریم. شناخت خوبی از تیم‌های هم‌گروه داریم؛ بازی‌هایشان را دیده‌ایم و شرایط آماده‌سازی‌شان را دنبال می‌کنیم. شخصاً تجربه چهار بازی با تیم‌های بزرگی مثل برزیل و ایتالیا را دارم و همین موضوع باعث می‌شود با اطمینان بگویم ایران با انگیزه بالا و هدف صعود وارد جام جهانی خواهد شد. مطمئن باشید با عملکرد خوب‌مان همه را سورپرایز خواهیم کرد.