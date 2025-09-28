پایان اردوی تیم ملی فوتسال زنان با تمرکز بر نکات فنی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال زنان در حالی از روز جمعه آغاز شد که ملی پوشان در سه جلسه تمرینی زیر نظر کادر فنی به آماده‌سازی پرداختند.

تمرکز اصلی این تمرینات بر بدنسازی، کار با توپ، اجرای تاکتیک‌های تیمی و مرور نکات فنی بود. اردویی که در سه جلسه تمرینی با محوریت برنامه‌های فنی و تاکتیکی برگزار شد.

کادر فنی در طول اردو، شبیه‌سازی شرایط مسابقه و تقویت هماهنگی بازیکنان در پرس، پاورپلی و حمله‌های سریع را در دستور کار قرار داد.

این اردو که با هدف آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جام جهانی برگزار شد، امروز با انجام یک دیدار دوستانه خاتمه یافت.

شاگردان شهرزاد مظفر در این مسابقه نمایشی پرقدرت داشتند و با پیروزی پرگل ( ۱۴ بر صفر برابر تیم یاران فرید) زمین را ترک کردند.

همچنین ملی‌پوشان تیم ملی فوتبال زنان با حضور در سالن و تماشای این دیدارنشستند.