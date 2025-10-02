  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

نخست وزیر پاکستان: وحشی‌گری اسرائیل باید متوقف شود

نخست وزیر پاکستان: وحشی‌گری اسرائیل باید متوقف شود

نخست وزیر پاکستان حمله وحشیانه نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان صمود را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این کشور حمله بزدلانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان صمود که عازم نوار غزه بود را به شدت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری فعالان صلح‌طلبی است که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.

شریف در این پیام نوشت: این وحشی‌گری باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شود و کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برسد.

وی تاکید کرد: ما برای سلامت همه کسانی که به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند، دعا می‌کنیم و این امید را داریم و خواستار آزادی فوری آنها هستیم. جرم آنها تنها حمل کمک برای مردم بی‌پناه فلسطین بود.

ناوگان بین‌المللی صمود که شامل بیش از ۴۰ کشتی و بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۰ کشور بود، دیشب در فاصله حدود ۸۰ مایل دریایی از غزه، به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد.

به گفته سازماندهندگان این ناوگان، ۹ کشتی متعلق به این ناوگان توقیف شده و یکی از آنها نیز در آب‌های بین‌المللی مورد حمله قرار گرفت.

کد خبر 6609251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ترکیه و پاکستان نفوذی های آمریکا در میان کشورهای اسلامی هستند دشمنان دوست نما که متعهداول رژیم استکباری آمریکا هستند و بدون اجازه او آب نمی خورند

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها