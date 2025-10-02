به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور آفریقای جنوبی تاکید کرد: حمله به کشتی های ناوگان صمود نزدیک سواحل غزه نقض پی در پی قوانین بین المللی توسط تل آویو را نشان می دهد.

وی در ادامه افزود: ما خواهان آزادی فوری سرنشینان ربوده شده این کشتی ها که به سمت غزه در حرکت بودند هستیم.

ناوگان بین‌المللی صمود که شامل بیش از ۴۰ کشتی و بیش از ۵۰۰ داوطلب از حدود ۴۰ کشور بود، دیشب در فاصله حدود ۸۰ مایل دریایی از غزه، به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد.

به گفته سازماندهندگان این ناوگان، ۹ کشتی متعلق به این ناوگان توقیف شده و یکی از آنها نیز در آب‌های بین‌المللی مورد حمله قرار گرفت.